Marzo en Teatro del Puente: lo mejor de los festivales de escuelas de teatro

Una iniciativa que comenzó en 2024, el marzo de festivales de Teatro del Puente regresa por tercer año consecutivo, con una selección de las obras ganadoras de festivales de escuelas de teatro y proyectos de egreso, con funciones de jueves a domingo a las 20:00 horas. Las mismas incluyen: Hay adiós sin despedida (Festival Volcán UC); Orquesta: tiempos en soledad (Festival Volcán UC); Un campo lleno de letras, de la Compañía Absurdo Delirio (Festival de Egresos Exit) y Abuela Lobo, de la Compañía Equipaje de Mano (Festival de Teatro FETUM).

La Programación 2026 de Teatro del Puente cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Hay adiós sin despedida, ganadora de la categoría Escritura Original del Festival Volcán UC, cuenta con dirección y dramaturgia de Sofía Contreras, junto a la codirección de Gabriela Grandy. La obra nace desde la urgencia del cuestionamiento sobre lo colectivo del duelo y la importancia del espacio que ocupa la ausencia en nuestras rutinas.

En el montaje se despliegan preguntas sobre cómo se escapa del dolor y cómo perdonar a los muertos, en medio de un proceso donde lo natural parece ser aferrarse al dolor, para evitar así el olvido. Funciones del 5 al 8 de marzo, a las 20:00 horas.

También parte de la selección de Volcán UC y ganadora de la categoría Dirección escénica, Orquesta: tiempos en soledad es proyecto con dirección de Matías Garrido Rivera, que surge a partir de un cuestionamiento que lo atraviesa de forma profunda: ¿Qué hacer con el tiempo?

Dejando atrás la necesidad de encontrar respuestas o saber con claridad hacia dónde se desarrollaría el proyecto, el director decidió sostener la incertidumbre como motor creativo del montaje. De esta forma, la obra se despliega como una invitación a detenernos y a preguntarnos cómo habitamos nuestro propio tiempo, nuestra soledad y qué recursos utilizamos para tratar de sobrevivir a ella. Funciones del 12 al 15 de marzo, a las 20:00 horas.

Ganadora del Festival de Egresos Exit, Un campo lleno de letras es una creación de la Compañía Absurdo Delirio en formato de comedia negra, que se construye desde los principios del teatro del absurdo, utilizando la ruptura de la lógica, la incoherencia del lenguaje y la exageración de lo cotidiano como recursos centrales.

Con dramaturgia y dirección de Yasna Huentupil, la propuesta surge de la necesidad de reflexionar sobre las falsas apariencias que sostienen dinámicas sociales contemporáneas: la idea de familia ideal, la búsqueda de estabilidad, la fe depositada en símbolos ambiguos y la insistencia en mantener una imagen de normalidad. Funciones del 19 al 22 de marzo, a las 20:00 horas.

Cerrando el mes, Abuela Lobo, de la Compañía Equipaje de Mano, es la representante del Festival de Teatro de la Universidad Mayor FETUM. La obra nace de la ficción y la autobiografía de la directora, Javiera Rojas, a partir de la necesidad de hablar sobre el rol y la perspectiva de quienes cuidan, un tema que considera poco representado en la escena teatral y que, además, suele mantenerse como un tabú en las conversaciones de la vida cotidiana.

En escena, el montaje propone una experiencia teatral íntima y sensible, que pone en el centro la relación de una nieta y su abuela, que debe ser cuidada. Una obra que aborda temas como la vejez, la maternidad, la herencia emocional y la violencia a veces normalizada. Tendrá funciones del 26 al 29 de marzo, a las 20:00 horas.

