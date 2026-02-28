Presidente Boric viaja a Juan Fernández para inaugurar el año escolar 2026

El Presidente Gabriel Boric inició este sábado una de sus giras más simbólicas de final de mandato. A bordo del buque “Aquiles” de la Armada, el Jefe de Estado zarpó desde Valparaíso con destino al Archipiélago Juan Fernández. Tras una navegación de 36 horas, el Mandatario arribará a la isla para encabezar, este lunes 2 de marzo, la ceremonia nacional de inicio del Año Escolar 2026, marcada por el avance en la reconstrucción definitiva del único centro educativo de la zona.

El Colegio Insular Robinson Crusoe ha sido el rostro de la postergación tras la tragedia del 27F de 2010. Sus dependencias originales fueron borradas por el mar y, durante 16 años, su matrícula de 167 estudiantes ha debido asistir a clases en contenedores provisorios. La visita de Boric, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, busca inspeccionar las obras de la nueva escuela, cuya inversión asciende a 600 mil UF y que promete poner fin a la precariedad de casi dos décadas.

Además del hito educativo, la agenda en el poblado de San Juan Bautista incluye el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 en el Consultorio General Rural. Esta actividad refuerza la señal de presencia estatal en territorios aislados, a solo días de que se realice el traspaso de mando.

El Presidente Boric retornará a Santiago la noche del lunes 1 de marzo y al día siguiente recibirá al mandatario electo, José Antonio Kast, para una reunión que busca abordar nudos críticos de la transición, especialmente el controversial proyecto de fibra óptica con China.