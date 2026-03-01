Boric condena escalada de violencia en Medio Oriente: "No tenemos por qué elegir entre barbaries"

El Presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta oficial en la red social X para fijar la postura de su administración frente a los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Irán y la posterior respuesta militar de Teherán. El Mandatario fue enfático en señalar que Chile no se alineará ciegamente con ninguna de las partes del conflicto, calificando ambas acciones armadas como “inaceptables” e hizo un llamado a no normalizar la violencia estatal.

“Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente”, escribió el Jefe de Estado, marcando una distancia crítica de la operación “Furia Épica” liderada por Donald Trump.

Sin embargo, Boric también criticó la respuesta de la la República Islámica y condenó la “opresión del régimen iraní contra su propio pueblo” así como las masacres registradas en las últimas semanas, con especial énfasis en la “permanente discriminación a las mujeres” bajo el mando de los ayatolás.

“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”, sentenció Boric en busca de reforzar la idea de que la seguridad global no puede construirse sobre la base de ataques que vulneren la soberanía de los estados o que cobren la vida de civiles inocentes, como ocurrió con la masacre en la escuela de niñas en el sur de Irán.