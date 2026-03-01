Canciller iraní asegura que pronto tendrán nuevo líder supremo y que no cerrarán el Estrecho de Ormuz "por ahora"

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que la República Islámica podría tener un nuevo líder supremo en los próximos días, y subrayó la continuidad institucional del país pese a la reciente escalada. Además, sostuvo que “por ahora” no cerrarán el Estrecho de Ormuz

En una entrevista con Al Jazeera, Araghchi explicó que las estructuras del Estado iraní se mantienen operativas y que existen mecanismos constitucionales claros para la sucesión. “Podrían ver la selección de un líder supremo en uno o dos días”, manifestó el canciller.

Respecto a la situación en el Estrecho de Ormuz, Araghchi señaló que Teherán no prevé cerrar esa vía estratégica por ahora. Aclaró que no hay planes de ejecutar “nada que pueda interrumpir la navegación en esta etapa”, en medio de la creciente tensión regional.

Pese a esas declaraciones, el tránsito marítimo por el estrecho ha caído drásticamente desde el sábado, de acuerdo con portales especializados en tráfico naval. Grandes empresas navieras han optado por suspender el paso de sus embarcaciones por la zona. Además, agencias marítim as reportaron el domingo tres ataques contra petroleros en las proximidades del Estrecho, uno de los cuales obligó a evacuar a la tripulación.

Durante la entrevista, Araghchi afirmó que Irán ha dirigido sus ataques contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en la región. Sostuvo que las fuerzas de Estados Unidos han debido abandonar esas bases y que “se han refugiado en los hoteles y se han convertido en escudos humanos”.

El jefe de la diplomacia iraní también se refirió al asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido durante la ofensiva del sábado. “Es absolutamente inaudito y una grave violación del derecho internacional que un líder de otro país sea asesinado por fuerzas extranjeras”, sentenció.