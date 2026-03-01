¿Comienza la “ley del más fuerte”? La resistencia de Irán y el impacto global de una guerra sin reglas

La reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y decenas de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, amenaza con reconfigurar el orden geopolítico global.

Lejos de una rendición inmediata, la República Islámica ha respondido con ataques sostenidos contra bases militares en países vecinos e incluso misiles que han alcanzado Chipre, territorio de la Unión Europea. Para entender la profundidad de esta crisis, conversamos con dos destacados expertos en relaciones internacionales, quienes analizan los escenarios internos en Teherán, el actuar de Washington y las inminentes consecuencias económicas globales.

¿Colapso del régimen o resistencia prolongada?

La premisa de que la muerte de Jameneí provocaría el derrumbe del sistema teocrático iraní parece chocar con la realidad sobre el terreno. Renato Vélez, experto en Medio Oriente y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago (Usach), descarta tanto un golpe militar como una guerra civil inminente.

“El sistema es fuerte. La Guardia Revolucionaria, que es la organización armada más fuerte, tiene como misión defender el sistema”, explica Vélez y detalla que esta institución no solo es militar, sino un poderoso conglomerado económico y mediático.

Sobre la oposición interna, el académico señala que la Guardia está profundamente fragmentada entre grupos monarquistas (exiliados) y los Muyahidines del Pueblo (MEC), facciones que “se odian entre sí”. Por ello, Vélez advierte que “Estados Unidos está subestimando la capacidad de supervivencia del régimen”. “Pretendían que esto iba a ser como Venezuela, que iban a quitar a la cabeza y los otros, por miedo, iban a negociar. Eso no va a ocurrir”, asegura.

En la misma línea, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, confirma que el aparato estatal iraní sigue operando: “La cuestión de las decisiones en Irán se sigue tomando. Es decir, todavía tenemos con voluntad de lucha a un actor que es el Irán de la Revolución Islámica (…) Hay una cierta cadena de mando más allá de que haya sido descabezado”.

El fin de la diplomacia multilateral

El ataque preventivo, ejecutado sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, marca un punto de inflexión en el sistema internacional. Para Aranda, estamos presenciando el fin de las reglas establecidas.

“El principal arquitecto y creador del sistema (EE.UU.) se ha puesto en contra del sistema y actúa priorizando básicamente consideraciones de tipo geopolítico”, sostiene Aranda. “No hay ni siquiera el gesto de iniciar una discusión en la ONU. Estamos más cerca de llegar al final de un mundo donde se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte”.

Esta acción unilateral, sumada a la presión de Washington sobre sus propios aliados árabes, demuestra, según Aranda, “pulsiones a nivel de concentración de poder y ejecución imperial de decisiones”.

El Estrecho de Ormuz: la “última tecla” que amenaza al mundo

Uno de los aspectos más críticos de este conflicto es su impacto en la economía global. Ante la amenaza en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 30% del petróleo mundial, las grandes navieras ya han comenzado a desviar sus rutas, lo que presagia un encarecimiento inminente de los fletes y del crudo.

Para Renato Vélez, Irán no necesita una gran flota para asfixiar la economía global. “Para cerrar el Estrecho de Ormuz no necesitas grandes buques militares, basta sencillamente con tapar de minas el estrecho o usar lanchas rápidas”, advierte.

El experto va más allá y alerta sobre el escenario más extremo: “En última instancia, si las instalaciones petroleras de Irán son atacadas, como en un último acto, puede reventar las instalaciones petroleras de Arabia Saudita y los Emiratos, y se jodió el petróleo mundial. Tienen todavía muchas teclas que apretar”.