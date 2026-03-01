El regreso del Presidente a Palacio: José Antonio Kast se instalará en las antiguas oficinas de la Primera Dama

José Antonio Kast cumplirá una de sus promesas de campaña más simbólicas: vivir en el Palacio de La Moneda. El mandatario electo justificó la decisión como una medida de ahorro de recursos públicos, evitando los costos de traslado y seguridad que implicaría viajar diariamente desde su residencia en Buin. Con este hito, Kast se convertirá en el primer jefe de Estado en habitar la sede de Gobierno desde la década de los 50, cuando Carlos Ibáñez del Campo dejó de utilizar el Palacio como residencia oficial.

La determinación del lugar exacto dentro de los 19 mil metros cuadrados del edificio fue tomada por su esposa, Pía Adriasola, tras analizar dos opciones factibles. El espacio elegido finalmente fue el ala nororiente del segundo piso, específicamente el despacho que ocupó Cecilia Morel durante las dos administraciones de Sebastián Piñera. Actualmente, estas dependencias albergan oficinas de la División Jurídica de la Segpres, pero ya están siendo adecuadas para convertirse en la habitación del próximo Presidente.

Un mensaje de “sobriedad republicana”

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) señalaron que la mudanza ocurrirá la misma noche del 11 de marzo. “Es un mensaje de sobriedad y austeridad ante el país”, indicaron fuentes cercanas al equipo de Kast, quienes descartaron utilizar las dependencias del tercer piso que dan hacia la Plaza de la Constitución por razones logísticas. La decisión busca marcar un contraste ético y estético con administraciones anteriores, priorizando la funcionalidad del Palacio como centro neurálgico del mando y hogar del primer mandatario.

Habitar La Moneda no es una tarea sencilla en términos de infraestructura. El edificio, diseñado originalmente como Casa de Moneda y luego adaptado para funciones administrativas, requiere ajustes en servicios básicos y protocolos de seguridad para garantizar la privacidad de la familia presidencial sin entorpecer la labor de los ministerios que operan en su interior. La ocupación de las antiguas oficinas de la Primera Dama representa, además, el fin definitivo de dicha figura institucional en términos de espacio físico dentro de la sede de gobierno.