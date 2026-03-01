"Improvisador y poco transparente": el balance de Yasna Provoste sobre la gestión Boric

A solo días del traspaso de mando, la senadora Yasna Provoste (DC) realizó un crítico análisis sobre el cuatrienio del Presidente Gabriel Boric. En entrevista con El Mercurio, la congresista sostuvo que la administración estuvo marcada por un “problema de origen” tras la contundente derrota en el plebiscito constitucional de 2022, lo que, a su juicio, obligó al Ejecutivo a pasar tres años administrando un fracaso sin fuerza para converger en una alianza sólida ni un programa de gestión eficaz.

Provoste fue tajante al definir la imagen que proyectó el oficialismo: “Un gobierno improvisador, poco efectivo y poco transparente, muy expuesto a sus propios autogoles”. Entre los episodios que mencionó como ejemplos de esta deficiencia incluyeron desde el fallido viaje de Izkia Siches a Temucuicui hasta crisis más recientes y estructurales como el Caso Fundaciones y la polémica diplomática por el cable submarino con China.

Para la parlamentaria por Atacama, uno de los puntos más bajos fue la agenda de descentralización, la cual calificó como un “gran pendiente” de una administración que, según sus palabras, pareció gobernar solo entre la Alameda y Vicuña Mackenna. Asimismo, puso el foco en la crisis educativa, señalando que tanto lo regional como la educación dejan “sabores amargos” en la ciudadanía tras cuatro años de gestión.

Disposición ante el gobierno de Kast

Mirando hacia el futuro, Provoste mostró una postura de apertura frente a la administración entrante de José Antonio Kast. La senadora enfatizó que Chile necesita acuerdos de Estado que trasciendan los periodos presidenciales y manifestó su disposición a contribuir desde una oposición que calificó como “más seria y flexible”. No obstante, advirtió que esta colaboración estará sujeta a la cautela respecto de los derechos sociales y los principios democráticos que el nuevo Ejecutivo decida impulsar a partir del 11 de marzo.