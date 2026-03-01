Los misiles iraníes sacuden las ricas monarquías del Golfo y causan cuatro muertes

Irán volvió a golpear este domingo bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel con misiles y drones, en represalia por los ataques del sábado que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Periodistas escucharon este domingo fuertes explosiones en Manama (Baréin) y Doha (Catar), así como una serie de detonaciones en la ciudad emiratí de Dubái. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán con una “fuerza nunca antes vista” si la república islámica insiste en represalias por los ataques.

Hasta ahora, únicamente Omán, que había mediado tres rondas de conversaciones entre iraníes y estadounidenses, no ha sido atacado en la región del Golfo. Irán ya había lanzado el sábado ataques contra varias ciudades de la región, con dos muertos en Abu Dabi y columnas de humo sobre la icónica Palm de Dubái. Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales de los ricos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar o Kuwait.

Esta oleada de ataques reavivó temores de conflagración en una zona que suele proyectar estabilidad y reúne una amplia población expatriada. “Vinimos al Golfo porque es conocido por ser más seguro que Líbano. Ahora no sé qué hacer o qué pensar realmente“, dijo una mujer libanesa en Riad tras verse sacudida por las explosiones. En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Dos muertos en EAU

Al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en un “incidente” en el aeropuerto de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según un informe oficial. También en esa ciudad emiratí, un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmó el Ministerio de Defensa, según el cual su país fue objeto de “un manifiesto ataque con misiles balísticos iraníes“. Las defensas aéreas emiratíes lograron “interceptar cierto número de estos misiles“.

En Dubái, cuatro personas resultaron heridas en un incendio después de que dos testigos indicaran haber oído una explosión y visto una columna de humo elevarse de la emblemática isla artificial The Palm. Por lo menos dos personas dijeron haber visto humo elevarse de la base de Al Dhafra, en la capital emiratí, que alberga tropas estadounidenses, incluida el 380 escuadrón de la Fuerza Aérea.

EAU fue blanco de 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán, en su mayoría destruidos o interceptados, afirmó el Ministerio de Defensa. El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció “una peligrosa escalada“.

Doce heridos en Kuwait

Kuwait, que ha cerrado su espacio aéreo, indicó que 12 personas resultaron heridas a raíz de ataques, sin detallar este balance. El ejército informó por su parte de tres militares heridos en un ataque con misiles contra la base aérea de Ali Al Salem, que acoge personal estadounidense y otros extranjeros, especialmente italianos.

Un dron también alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait, según la Autoridad de Aviación Civil, e hirió levemente a empleados y provocó “daños materiales limitados en la terminal de pasajeros“.

Catar denuncia violación de su soberanía

Ocho personas resultaron heridas en ataques iraníes llevados a cabo el sábado con 44 misiles y ocho drones contra Catar. Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región.

Catar considera la operación iraní como “una flagrante violación de su soberanía nacional” y se “reserva el derecho pleno de responder a este ataque“, anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Arabia Saudita condena la “agresión”

Arabia Saudita, potencia regional de peso, afirmó haber repelido ataques iraníes contra su capital, Riad, y su provincia oriental. El país expresó “su más enérgica condena de los ataques iraníes” contra su territorio y, de forma más amplia, de la “agresión iraní” en la región.

El reino afirmó “que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio, sus ciudadanos y sus residentes“. Eso incluye la opción de responder a esta agresión. Su dirigente de facto, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, mantuvo conversaciones telefónicas con los dirigentes emiratí, bareiní, catarí, de Kuwait y de Jordania.

Cuatro heridos en Baréin

La agencia oficial Bahrain News Agency indicó que 45 misiles y nueve drones iraníes habían sido abatidos. Cuatro personas resultaron heridas, según los hospitales públicos.

Baréin declaró haber evacuado un barrio de su capital, Manama, que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense, blanco anteriormente de misiles iraníes. Las monarquías petroleras de la región, estrechas aliadas de Washington, enfrentan desde hace años una relación compleja con Irán, su vecino en la otra orilla del Golfo.