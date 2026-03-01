OPE tras ataque a Irán: "Chile debe ser aliado de quienes promueven la libertad"

La Oficina del Presidente Electo (OPE), liderada por José Antonio Kast, emitió una declaración oficial que marca un giro radical en la política exterior chilena frente al conflicto en Medio Oriente. Mientras el actual gobierno de Gabriel Boric condenó los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, el equipo del mandatario electo valoró la ofensiva como una medida necesaria para “restablecer la seguridad nuclear” y garantizar el respeto al derecho internacional, alineándose estrechamente con la estrategia de Washington y Tel Aviv.

En el comunicado, la OPE subrayó que bajo la próxima administración, “Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia”. Esta postura representa un respaldo implícito a la operación destinada a forzar un cambio de régimen en Teherán, distanciándose de la tradición de neutralidad activa que ha caracterizado a la Cancillería chilena en conflictos de esta magnitud.

Condena al régimen iraní

A pesar de manifestar preocupación por las víctimas civiles y el impacto en la población inocente —que ya supera los 200 fallecidos—, la declaración de Kast fue lapidaria respecto al rol de la República Islámica. El texto “condena los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región“, posicionando a Teherán como el principal responsable de la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

Este pronunciamiento añade un nuevo foco de tensión a la reunión programada para este martes 3 de marzo en La Moneda. La disparidad de criterios entre el Presidente Boric y su sucesor sobre cómo abordar una crisis global de esta envergadura —que incluye el cierre del Estrecho de Ormuz y el descabezamiento del liderazgo iraní— evidencia las profundas diferencias ideológicas que marcarán el traspaso de mando. Para Kast, la prioridad parece ser el fortalecimiento del eje con las potencias occidentales, incluso en escenarios de alta volatilidad bélica.