Putin condena asesinato de Jameneí: "Es una cínica violación de las normas de la moral humana"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció este domingo con dureza frente a la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ocurrida durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. A través de un comunicado oficial del Kremlin, el mandatario ruso condenó el ataque sin paliativos, describiendo el asesinato del ayatolá y de miembros de su familia como una “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”.

Putin, uno de los aliados más estrechos de Teherán en la arena global, envió sus condolencias al gobierno y al pueblo iraní, destacando la figura de Jameneí como un “estadista destacado”. Según el líder ruso, el fallecido clérigo fue el principal artífice de elevar las relaciones entre Moscú y Teherán al nivel de una asociación estratégica integral, fundamental para el equilibrio de poder en Eurasia y el Medio Oriente.

La reacción del Kremlin profundiza la fractura diplomática con la administración de Donald Trump. Mientras Washington celebra el éxito de la operación “Furia Épica” como un paso hacia la libertad, Moscú lo interpreta como un acto criminal que desestabiliza las instituciones globales. Esta condena de Putin sugiere que Rusia podría intensificar su apoyo logístico o de inteligencia a las fuerzas remanentes en Irán, complicando los planes de la coalición occidental para un cambio de régimen ordenado.