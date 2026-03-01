Trump amenaza a Irán con una represalia "nunca antes vista" si escala el conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión mundial a niveles críticos tras el inicio de la operación “Furia Épica”. A través de sus redes sociales, el mandatario lanzó una advertencia directa a las autoridades remanentes en Teherán: si cumplen su promesa de ejecutar un “golpe fuerte” en represalia por los bombardeos del sábado, la respuesta de Washington será de una contundencia “nunca antes vista”. Esta declaración ocurre apenas horas después de que el propio Trump confirmara el fallecimiento del líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien no logró eludir los sistemas de rastreo e inteligencia de la coalición.

La ofensiva, que comenzó en la madrugada del sábado con cientos de ataques simultáneos, tiene como objetivo declarado el “desmantelamiento del aparato de seguridad” de la República Islámica y forzar un cambio de régimen. Según el Pentágono, los bombardeos se centraron en instalaciones militares y nucleares que representaban una “amenaza inminente”. Trump destacó que la precisión tecnológica, en colaboración con Israel, fue clave para descabezar la estructura de mando que regía el país desde la sucesión de Ruholá Jomeini.

Represalias y el fin de la diplomacia

La respuesta iraní no se hizo esperar, lanzando ataques contra bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar. Teherán calificó la operación como una “agresión militar criminal” que viola la Carta de las Naciones Unidas, denunciando que la ofensiva ocurrió mientras se mantenían negociaciones indirectas por un acuerdo nuclear. Con el Estrecho de Ormuz cerrado y las bases de EE.UU. bajo fuego, la comunidad internacional observa con temor cómo la retórica de Trump cierra cualquier puerta a una salida negociada en el corto plazo.