Trump asegura haber "destruido y hundido" nueve buques de la Armada iraní

La capacidad naval de Teherán ha sufrido un golpe devastador tras las primeras incursiones de la operación estadounidense “Furia Épica”. El presidente Donald Trump anunció a través de sus redes sociales que las fuerzas de su país lograron destruir y hundir nueve embarcaciones militares iraníes, algunas de las cuales calificó como “estratégicamente importantes”. Según el Mandato Central de los Estados Unidos (CENTCOM), los ataques se coordinaron de forma simultánea para inhabilitar infraestructuras clave, incluyendo la destrucción del Cuartel General Naval de la República Islámica.

Uno de los hitos más significativos de la jornada fue el ataque a una corbeta clase Jamaran, orgullo de la construcción naval persa, en el puerto de Chah Bahar. La nave resultó seriamente dañada y, según reportes militares, se encuentra en proceso de hundimiento en el mismo muelle. El CENTCOM emitió una instrucción directa a la tripulación iraní para abandonar el buque mientras este comenzaba a descender hacia el fondo marino, marcando el inicio formal de una ofensiva dirigida a neutralizar cualquier amenaza a la navegación en el golfo de Omán.

Con su habitual tono provocador, el mandatario estadounidense no descartó nuevas incursiones en las próximas horas. “Vamos a por el resto”, afirmó Trump, añadiendo con ironía que la Armada de Irán “lo está haciendo muy bien” mientras sus buques desaparecen de la superficie. Esta ofensiva busca debilitar los puntos neurálgicos de la costa suroeste de Irán, asegurando el control de las rutas de tránsito de crudo que Teherán ha intentado bloquear tras el inicio de las hostilidades.

“Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos por el resto. ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar!

Tensión máxima en el Golfo

El despliegue de unidades navales norteamericanas se ha reforzado en todo el golfo Pérsico, manteniendo una postura “activa” ante cualquier movimiento de las fuerzas remanentes iraníes. Aunque el Pentágono no ha entregado cifras oficiales de bajas humanas en estos enfrentamientos navales, el impacto material ya se considera una de las mayores pérdidas para la defensa costera de Irán en décadas. La destrucción de estas unidades complica significativamente la capacidad de Teherán para sostener el cierre del Estrecho de Ormuz a largo plazo.