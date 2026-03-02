Clara Cantore: "Encontrarme con artistas chilenos y compartir nuestra música le da sentido a mi forma de entender el arte"

Cuando Clara Cantore vislumbró la posibilidad de viajar a Galicia nunca contempló una estancia de largo aliento. Sin embargo, cada nuevo lazo establecido entre el territorio español y la cultura del cono sur de nuestro continente la motivaban no solo a indagar más en esas conexiones, sino también a dejar un testimonio sonoro.

“En realidad, no tenía la intención ni de quedarme a vivir en Galicia ni de grabar un disco, pero la vida me fue poniendo ahí“, sintetizó sobre lo que han sido los últimos meses de su vida. “Mis ancestros son gallegos, y entonces me pasó justamente esto de empezar a descubrir tantas conexiones culturales, pero sobre todo en la música, en los folclores, en la música de tradición oral, que me volaban la cabeza. Y no encontré mejor forma de documentar esa experiencia que no fuera en la música“.

El resultado de esa aventura fue “Regreso“, un disco que, en palabras de la argentina, está “compuesto por canciones que contaban esa locura que me iba pasando, de llegar a un lugar tan lejano, a tantos kilómetros de casa, y encontrarme con cosas tan familiares“.

Puntos de referencia que igualmente la llevaron a reconectar con este lado de la Cordillera, en el marco de la gira que por estos días la tiene recorriendo territorio criollo: “Venir a Chile siempre es un regalo por muchos motivos. Entre otros, por la belleza de la geografía de acá, que es impresionante. Arranqué la gira por Valdivia, Frutillar y Chiloé, que son lugares que no conocía. Quedé enamorada de Chiloé. De hecho, iba con la intención de estar un día y me quedé cuatro. Un regalo la gente, los paisajes”, condensó Cantore.

“Es tremendo llegar a una tierra a la que solo se llega navegando. Pensaba un poco en eso, en el concepto de los huilliches, que son la gente del agua”, retomó sobre la isla. “Me encantó porque vengo a presentar un disco que fue hecho en Galicia. Y este regreso pasa por Chiloé, que tiene una geografía y un contexto tan parecido, pero en América. Esta cuestión de encontrar esas similitudes en las geografías, pero con características de acá, es muy lindo”.

Ese es el marco que la tendrá presentándose en la Sala Master de Radio Universidad de Chile este martes 3 de marzo, en una visita que también representa un retorno al emblemático espacio de conciertos santiaguino. “Lo del año pasado fue un regalo“, expresó sobre ese primer show realizado en marzo del 2025.

“Este año tengo la dicha y el privilegio de que vienen tres admiradísimos amigos, que son Nano Stern, Magda Matthey y Eli Morris, así que me siento como si estuviera en Disney. No me la creo todavía, me parece un sueño, porque son personas a las que yo escucho, y mi música tiene mucho de la música de ellos“, confidenció la argentina. “Estoy muy contenta, y con esa sensación de que venir acá y encontrarme con artistas chilenos y compartir las músicas le termina de dar sentido a mi forma de entender la música, que es esto de tejer las culturas“.

De hecho, la profundización de su lazo de amistad con Stern es otro de los obsequios que le dejó su paso por Galicia. “Nano fue mientras estaba haciendo ‘Regreso’. Habíamos grabado hace muchos años, pero no habíamos tocado juntos. Por eso digo que tiene muchas conexiones este regreso. Entre otras, la portada del disco es la Virgen del Carmen, que me enteré acá que es la patrona de Chile, pero yo lo hice porque la conocí en una celebración que se hace en Galicia, que es una peregrinación marítima. Y Nano me dijo que en Chiloé hacen esa misma peregrinación”.

“Chile está íntimamente relacionado con este disco, sin darme cuenta. Y son conexiones que las voy descubriendo mientras estoy acá, en realidad”, añadió Cantore.

Por todo lo anterior es que avecina que lo de este martes 3 de marzo será una instancia llena de simbolismos y vínculos, donde el arte se transforma en un espacio de resistencia dentro de un presente donde las guerras y los conflictos geopolíticos abundan.

“Me parece un privilegio poder estar navegando este tiempo de la mano de la música porque la realidad está superando cualquier ciencia ficción que se nos haya ocurrido. Y hacerlo de la mano de la música me da la posibilidad de navegar por todo un entramado y un tejido que existe hace muchos años, que siempre existió, y que es un tejido que, a fin de cuentas, es el que va cuidando los espacios de creación. Y los espacios de creación son donde se cuida la vida. No solamente desde el arte, sino desde cuidar el agua, cuidar el territorio y proteger cuestiones básicas que aúnan cualquier división política”, cerró la artista.