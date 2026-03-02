David Bravo y cifras de desempleo: “Se esperaba que en este gobierno recuperaremos la situación prepandemia”

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó en los últimos días las cifras de desempleo durante el trimestre noviembre 2025-enero 2026. En detalle, la tasa de desocupación en Chile incrementó un 0,3 puntos porcentuales y se ubicó en 8,3%.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el economista y director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, partió haciendo un balance acerca del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la materia. “Después de la enorme crisis que tuvimos en la pandemia de 2020, han pasado ya 6 años. Y precisamente lo que se esperaba era que en este gobierno, que comenzó en 2022, hubiéramos logrado la recuperación de la situación prepandemia”, comentó.

El experto lamentó que todavía “tengamos una tasa de ocupación inferior a la que teníamos antes de pandemia”, pues hoy todavía tenemos “60 mil empleos menos que lo que teníamos para recuperar la situación prepandemia”.

“Es evidente que ha habido un avance, una recuperación, lo que pasa es que esta recuperación tendría que haberse concluido”, matizó el economista.

Por otro lado, abordó el impacto de políticas públicas durante la actual administración que pudieron afectar a la cifra. “Uno en la políticas tiene que ver los beneficios y los costos. El salario mínimo hay que incrementarlo, había que incrementarlo, el tema era la magnitud del incremento. Y el Gobierno optó por un incremento muy fuerte, muy agresivo. ¿Cuál es el problema? Es que eso no tiene problemas en las empresas grandes y medianas, pero entre las grandes y las medianas no son más del 9% de las empresas. El resto, las microempresas, si les afecta mucho”, enfatizó Bravo.

“¿Cómo no va a ser importante ir mejorando las condiciones laborales, de calidad de vida? Pero eso también requiere que la productividad vaya aumentando. Ahora viene la baja de 44 a 42 horas, esto consiste en que las personas ganan la misma remuneración pero trabajan dos horas menos. A menos de que uno piense que las personas son más productivas de un minuto a otro, en realidad eso se traducirá en un aumento de costo”, explicó.

El académico reflexionó acerca de los problemas para compatibilizar el aumento de beneficios a trabajadores con la recuperación del empleo. “En general, nos ha faltado, en particular en los últimos 10 años, el gran impulsor del mejoramiento en el mercado laboral que es el crecimiento económico. El empleo productivo lo entregan las empresas privadas y para eso se requiere que la actividad económica crezca”, sostuvo Bravo.

Así, el economista aseveró que “un crecimiento que es relativamente bajo, estancado, lleva a que el crecimiento del empleo tenga también ese mismo carácter”.