Dos contaban con orden de detención: llega vuelo con 34 chilenos deportados desde EE.UU.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó este lunes la llegada de un nuevo grupo de 34 chilenos —23 hombres y 11 mujeres— deportados desde Estados Unidos. El vuelo chárter aterrizó en Santiago el sábado 28 de febrero.

La cifra total de connacionales deportados durante la administración de Donald Trump asciende a 354 personas. Del total general, 283 corresponden a hombres y 71 a mujeres. Los envíos desde territorio estadounidense comenzaron en mayo de 2025.

Desde el Gobierno detallaron que, tras los controles de rigor, dos de los recién llegados quedaron a disposición de la justicia chilena. Según explicó Elizalde, “al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”.

El secretario de Estado destacó la coordinación interinstitucional para gestionar el proceso. En la misma línea de operativos previos, “se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado de las instituciones”. En el operativo participaron los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, además de la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otros organismos.

El ministro recalcó que estas expulsiones no son una medida exclusiva contra Chile, sino una política migratoria de alcance general. A su juicio, “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no se dirige exclusivamente a Chile, sino que se aplica a todos los países”.

Elizalde aseguró que el Ejecutivo mantendrá el mismo estándar de atención ante futuras repatriaciones. En caso de concretarse nuevos vuelos, dijo que “seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”.