Dra. Lorena Rodríguez e inicio de Campaña de Vacunación: "La población tiene el interés y la preocupación por vacunarse"

El Presidente Gabriel Boric le dio el vamos a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 desde el Consultorio General Rural de Juan Fernández. Este proceso inició oficialmente este domingo 1 de marzo y el Ministerio de Salud (Minsal) decidió adelantarlo por segundo año consecutivo.

“Al igual que el año pasado decidimos adelantar esta campaña que habitualmente comenzaba a mediados de marzo, porque fuimos testigos de los buenos resultados que hubo para proteger a personas mayores, embarazadas, niñas y niños y personal de salud antes de la llegada del invierno”, dijo el Mandatario.

Este estrategia busca proteger de manera temprana a la población frente a los principales virus respiratorios, contempla inoculación contra la influenza y el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), COVID-19, Coqueluche y Neumococo, para grupos de riesgo.

La decisión se tomó en base a “evidencia acumulada de años anteriores y el actual escenario epidemiológico”, indicó el Minsal. El año pasado, que también se tomó esta determinación, más de 8 millones de personas fueron vacunadas y se alcanzó una cobertura del 79% de la población objetivo, al mismo tiempo que se redujeron los casos graves así como los fallecimientos por influenza y neumonía respecto de 2024.

La directora Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Lorena Rodríguez, destacó la decisión de la autoridad sanitaria e indicó que el año pasado ya se probaron “tremendos beneficios tanto en términos de la presencia del virus, de las enfermedades más graves y, por supuesto, de disminuir las muertes a propósito de estos virus respiratorios”.

Para la doctora, es fundamental relevar la cantidad de personas que se vacunaron en el último proceso y agregó que en el grupo de recién nacidos la cobertura alcanzó un 97%. “Realmente la población está muy comprometida con este tipo de campañas y el Minsal y toda la red de salud da una excelente respuesta. Es decir, tenemos la capacidad como país de realizar las vacunas y, por otro lado, la población tiene el interés y la preocupación por vacunarse”, señaló.

Otro dato asociado a la campaña de vacunación temprana que destacó el Presidente Gabriel Boric es que “llevamos dos años seguidos sin tener que lamentar el fallecimiento de menores de un año producto del virus sincicial durante el invierno. Además, durante el 2024 y el 2025 la estrategia se asoció a una baja de más del 60% en las hospitalizaciones por causa respiratoria en esta misma edad al comparar con 2023”.

“Ustedes recordarán que todos los años era noticia que niños menores de un año estaban en los hospitales, en momentos muy difíciles, había niños que fallecían con todo el dolor que eso significa y eso gracias al Nirsevimab, a la política de Estado que implementó la ministra Aguilera, a esta inversión que hicimos como Gobierno, que ha sido destacada internacionalmente, hoy día podemos decir que no tenemos fallecimientos de niños menores de un año en invierno por virus sincicial”, complementó el Jefe de Estado.

La doctora Lorena Rodríguez recordó el respaldo científico que tienen las vacunas apropósito de cuestionamientos de ciertos sectores a estos medicamentos, como en Estados Unidos. “Lo primero es la evidencia científica que demuestra que la vacunación es efectiva para prevenir casos graves, incluso para eliminar algunas infecciones posibles y para prevenir la mortalidad (…) Entonces, la evidencia muestra el beneficio en las poblaciones de alto riesgo y creo que eso siempre el Ministerio de Salud lo ha tenido encima de la mesa, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respaldan fuertemente la vacunación”, indicó.

“Si algunos países han tomado otra decisión, yo pienso que tienen que fundamentarla muy bien, justificar más allá de los pensamientos personales y pensar siempre en la salud poblacional como un objetivo masivo, no pensando en indicaciones particulares a una persona u otra por alguna razón específica, sino que siempre pensando en la salud pública. Así que yo creo que Chile está siguiendo las recomendaciones internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud y otros y está muy respaldado por la evidencia científica”, agregó la directora Escuela de Salud Pública.

Cabe recordar que la vacunación es gratuita y está dirigida a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves:

¿Cuáles son los grupos de riesgo?

Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).

Personal de salud de establecimientos públicos y privados.

Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).

Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).

Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.

Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.

Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).

“Confiamos en que esta tarea de Estado va a seguir siendo implementada por el próximo gobierno, porque vacunar, avanzar con políticas públicas basadas en la evidencia científica salva vidas”, dijo el Presidente Gabriel Boric.

Por su parte, la profesora Rodríguez, destacó “que la continuidad en temas de salud pública frente a los cambios de gobierno es una tradición en Chile”, por lo que debería permanecer rigiéndose por la evidencia, por ejemplo en materia de vacunación, como se ha hecho hasta ahora.

Hay más de mil 200 puntos de vacunación que estarán disponibles en todo el país. Se pueden consultar en MeVacuno.cl y también a través de Salud Responde al 600 360 77 77, que está disponible las 24 horas.