Gobierno retoma la construcción que proyecta al GAM como la mayor sala cultural del país

Este lunes 2 de marzo, los ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y de Obras Públicas dieron el vamos oficial al reinicio de la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), proyecto que lo consolidará como uno de los espacios de mayor infraestructura cultural del país. Una vez finalizadas las obras, el recinto alcanzará una superficie total de 38 mil metros cuadrados, incorporando una sala principal con capacidad de hasta 2 mil 500 espectadores.

El anuncio fue encabezado por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo Marzán; el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez Izquierdo; y la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Martí Olbrich. Las obras, que estarán a cargo del consorcio GAM Moller DVC SpA, contemplan una inversión superior a los 114 mil millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de 750 días corridos, bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura del MOP como unidad técnica.

La ministra Arredondo destacó que se trata de “probablemente la obra más importante del Estado de Chile en materia de infraestructura cultural”, subrayando que su construcción fortalecerá el eje Alameda-Providencia y proyectará un corredor cultural que podría extenderse hacia Matucana. En esa línea, enfatizó que la iniciativa refleja el aumento y la descentralización de recursos destinados a cultura durante la actual administración.

“Cuando hablamos del presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuando decimos que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric duplicamos y descentralizamos los recursos para invertir en el alma de Chile, estamos hablando de obras como éstas”, expresó la secretaria de Estado.

Por su parte, el subsecretario Núñez valoró la reactivación del proyecto tras casi ocho años, señalando que los nuevos 16 mil metros cuadrados se sumarán a los 22 mil ya existentes, configurando un espacio de alto estándar y de última generación tanto en lo acústico como en lo técnico.

Desde el GAM, Martí calificó la jornada como “histórica” y aseguró que la nueva gran sala permitirá integrar a Chile en circuitos internacionales de espectáculos, además de abrir mayores posibilidades creativas para artistas nacionales. Asimismo, sostuvo que la infraestructura potenciará el distrito Alameda, promoviendo la circulación de públicos, la dinamización del barrio y el desarrollo del turismo.

Cabe destacar que el proyecto considera mejoras al diseño original, como un escenario 100% móvil con más plataformas elevadoras, optimización en el sistema de traslado y guardado de butacas, incorporación de escenotecnia en la sala de ensayo, mayor tecnología LED en iluminación y un sistema de climatización optimizado, en línea con los estándares acústicos y de confort térmico exigidos. La segunda etapa contempla casi 16 mil metros cuadrados distribuidos en seis niveles y cuatro subterráneos, consolidando al GAM como la mayor obra de infraestructura cultural del país.