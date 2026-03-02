Gremios de la salud acusan al Minsal de incumplir compromiso en carrera funcionaria

Las organizaciones representativas mayoritarias de las y los trabajadores sanitarios se manifestaron este jueves en el Ministerio de Salud para denunciar que el Ejecutivo incumplió el compromiso de avanzar en un anteproyecto de Ley de Carrera Funcionaria acordado con los gremios del sector.

Al lugar asistieron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf) y la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss).

En su declaración, acusaron que el compromiso de consensuar un anteproyecto con la autoridad sanitaria no se cumplió, pese a que durante el último año trabajaron en su elaboración tras firmar un protocolo de acuerdo.

Según expusieron, la iniciativa respondía a una demanda histórica del sector y a un compromiso programático asumido por el Presidente de la República durante su campaña, orientado a fortalecer la salud pública y dignificar el trabajo de las y los funcionarios sanitarios.

El presidente nacional de Fenpruss, Rodrigo Rocha, expresó la molestia del sector con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por no dar un cierre político al trabajo desarrollado durante meses.

“Nos comprometimos, fuimos responsables y entregamos elementos técnicos y conceptuales para superar las deficiencias estructurales del sistema. Pero a una semana del término del Gobierno no contamos hoy con un documento que pueda ser presentado al menos como proyecto de ley ante el nuevo Parlamento”, afirmó. Además, señaló que la falta de esta iniciativa impide materializar el anhelo de una nueva carrera funcionaria para la salud centralizada.

Los gremios afirman que actuaron con “responsabilidad política y disposición al diálogo”, al igual que realizaron aportes técnicos para garantizar progresión funcionaria, estabilidad laboral y criterios objetivos de desarrollo profesional.

Sin embargo, acusaron que el texto presentado finalmente por el Ministerio “no recoge los consensos mínimos construidos en la Mesa”, mantiene “indefiniciones estructurales” y no entrega certezas para superar las brechas del sistema.

El presidente de FENASENF, José Luis Espinoza, afirmó que existe una “gran decepción” por el resultado de las conversaciones, aunque llamó a mantener la articulación entre las organizaciones. “Los trabajadores continúan y los gobiernos pasan”, añadió.

No obstante, sostuvo que la demanda por una carrera funcionaria seguirá vigente y que el objetivo es revertir la actual proporción contractual para avanzar hacia un 80% de funcionarios titulares en la red sanitaria. Además, destacó que esta alianza se mantendrá para enfrentar el próximo periodo legislativo y gubernamental.

En ese contexto, calificaron como “especialmente grave” que se pretenda avanzar con un documento que no cuenta con el respaldo de las organizaciones mayoritarias, por lo que anunciaron que no suscribirán la propuesta presentada por la actual autoridad ministerial.

En tanto, el presidente de Fenats Nacional, Emerson Berríos, quien aseguró que el sector esperó durante cuatro años avances concretos en esta materia. El dirigente sostuvo que, a pocos días del término del mandato, “no hubo voluntad política” para ingresar el anteproyecto al Parlamento y calificó la decisión como “un error político” del ministerio.

“Éramos la espalda de este Gobierno que nosotros mismos elegimos. Hoy día hay una deuda pendiente. Después de la pandemia esperábamos reparación y todavía estamos al debe”, señaló. Berríos agregó que con esta manifestación se da por cerrado el proceso con la actual administración, aunque advirtió que estarán atentos a la nueva etapa política.

Pese al quiebre, los gremios valoraron el trabajo técnico conjunto y señalaron que los avances alcanzados constituyen una “base legítima” que proyectarán en los espacios institucionales y políticos que correspondan.