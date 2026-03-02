Heraldo Muñoz y estrategia de Trump en Irán: “No tienen un plan de salida”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el excanciller Heraldo Muñoz, analizó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las posteriores represalias del país agredido.

Muñoz indicó que Trump ha sido explicito en señalar que busca un cambio de régimen en dicho país, “por lo cual los bombardeos, probablemente, seguirán y la historia demuestra que no son suficientes como para promover” aquello. Dichas modificaciones ocurren, generalmente, cuando existe despliegue de tropas en terreno, explicó.

La exautoridad planteó que invadir Irán es una “línea roja” que comprometería el apoyo de MAGA a Trump, eso justificaría continuar los bombardeos para cumplir el objetivo. “Tener bajas estadounidenses va a significar que la opinión pública de Estados Unidos va a tornarse aún más en contra de lo que ya está, porque las encuestas ya demuestran una mayoría bastante contundente en contra de esta operación bélica”, dijo.

“Además, está la lección de Irak, de Afganistán y de otros casos donde la ocupación ha fracasado rotundamente. Entonces, aquí se trata de provocar un cambio de régimen por la vía de los bombardeos y tratando de decirle a la gente en Irán, ‘bueno, levántense contra este régimen teocrático, dictatorial y represivo’”, agregó.

Muñoz reconoció que “nadie tiene simpatía respecto al régimen iraní” y mencionó la “represión feroz” de la que ha sido protagonista los últimos meses. “Entonces, claro, que se levanten contra el régimen es fácil decirlo, pero está la Guardia Revolucionaria que son miles bien armados y pese a que a la muerte de Alí Jameneí, existe una institucionalidad y no hay por ahora un desorden en el control del régimen”, aseveró.

A la ecuación anterior, el experto sumó que hoy Irán está en “condiciones muy débiles”, pues hoy no tiene a Hezbollah y Hamas. “Creo que Trump se sintió en primer lugar, empoderado y estimulado por el éxito de la operación de extracción de (Nicolás) Maduro en Venezuela. Por eso desechó las negociaciones diplomáticas y creo que vio que este era el momento de atacar por la extrema debilidad del régimen de Teherán”.

“El respeto al derecho internacional es absolutamente fundamental para que podamos vivir en comunidad. A veces puede ser incómodo, porque puede aparecer del lado de un régimen dictatorial como es el caso de Irán, pero es el precedente que se tiene que evitar para que mañana la fuerza no se use ilegalmente contra otros países o incluso contra los intereses del propio agresor”, expresó el excanciller.

Muñoz planteó que Donald Trump “está confiando en que, como Alí Jameneí murió en el ataque, esto lo va a fortalecer, porque el éxito mata las críticas de alguna manera y nadie va a salir a criticar la muerte de este dictador, así que estamos frente a un escenario muy preocupante a nivel global y a nivel regional”.

Sobre qué va a pasar luego de la operación liderada por Estados Unidos, para el exministro de Relaciones Exteriores, Donald Trump, no tiene claro los pasos a seguir. “Es evidente que no tiene un plan de salida porque, en primer lugar, esto fue relativamente improvisado, se aprovechó el momento, no había una amenaza inminente y menos aún la conclusión de un arma nuclear por parte de Irán”, dijo.

“Esto fue, yo creo que relativamente improvisado, se trabajó durante varias semanas y quizás meses. Estaban en la idea, particularmente Israel, empujando a Trump para aprovechar esta coyuntura, pero no hay un plan de salida, no hay un plan de cómo se obtiene el cambio de régimen”, agregó.

El excanciller Muñoz, indicó que, al utilizar la fuerza, Estados Unidos debió asegurar que se pudiera avanzar a un cambio de régimen. En ese sentido, apuntó a que la ausencia de un plan “puede llevar a una frustración, a una sensación eventual de derrota si una semana más de bombardeos deja las cosas más o menos igual, incluso puede provocarse un escenario aún peor, que es el escenario de Líbano”.