Iván Poduje por reconstrucción en Viña del Mar y Biobío: "Ha sido un desastre"

El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, realizó un crítico balance sobre el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que afectaron a Viña del Mar y la Región del Biobío.

En entrevista con Radio Infinita, el arquitecto sostuvo que el avance es insuficiente frente a la magnitud de la catástrofe. Según sus cifras, “hay 500 viviendas levantadas; se quemaron 4 mil 200 o 4 mil 600. Ellos dicen que tienen algunas en construcción, pongamos que hay 500 en construcción”. Con ello, totalizó “mil sobre 4 mil 600, y es muy bajo”.

Poduje añadió que las propias autoridades han admitido los lentos resultados. “Lo ha reconocido la alcaldesa Ripamonti, el gobernador de Valparaíso, el ministro de la Vivienda hizo una suerte de mea culpa. El mismo Presidente Boric lo reconoció. Entonces, creo que ha sido un desastre”, afirmó.

El futuro secretario de Estado también puso el foco en las denuncias sobre posibles irregularidades durante las primeras etapas de la emergencia. “Lo que me preocupa más es que, más allá del atraso y de las indefiniciones que nos llevaron a este atraso, nos hemos enterado que en la fase de despeje se asignaron tratos directos altamente cuestionables por montos -según la Contraloría- fuera de mercado”. A su juicio, “el retraso se agrava con irregularidades y con negligencias”.