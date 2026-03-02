La entrada de Hezbolá en la guerra trae una nueva ola de desplazamientos en Líbano

El Líbano vive en la mañana de este lunes un bombardeo a gran escala por parte de Israel, que está atacando las mismas regiones que viene bombardeando durante meses de alto el fuego, firmado en noviembre de 2024, pero con aún más fuerza.

Las regiones que son objetivo de Israel son la provincia montañosa de la Becá, en el este del país, el sur de Líbano —fronterizo con Israel— y los suburbios de Beirut, controlados por Hezbolá. Los bombardeos ya habrían provocado decenas de víctimas mortales y se especula con la muerte de algunos de los máximos dirigentes de la formación proiraní, así como se espera el desplazamiento de decenas o quizá centenares de miles de civiles.

“Os hablo desde el centro de Beirut, lejos de los barrios bombardeados, y me encuentro rodeado de personas desplazadas con maletas sin saber cuándo podrán regresar a sus casas”, cuenta a los micrófonos de Radio Francia Internationale nuestro corresponsal en Líbano, Joan Cabassés.

Esta mañana, la plana mayor de la clase política libanesa protesta por las acciones de Hezbolá. Muchos de ellos piden que Líbano se mantenga neutral y advierten que lanzar cohetes a Israel solo va a traer sangre y destrucción al país. El plan para desarmar a Hezbolá, que el gobierno de Líbano aprobó el año pasado, sigue en marcha y, de hecho, en enero el gobierno anunció que había logrado desarmar a la milicia con éxito en la franja fronteriza con Israel.

La entrada de Hezbolá en la nueva guerra pone en jaque ese proyecto del desarme de la milicia. Ahora el gobierno de Líbano se centra en tareas logísticas, principalmente dando refugio a los desplazados. Hay que recordar que durante la peor parte de la guerra con Israel, en 2024, un millón y medio de personas (una cuarta parte de la población nacional) fue desplazada de sus casas.