Louis de Grange pide frenar implementación de la “Ley Uber”: advierte impactos en pasajeros y conductores

El futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, solicitó al actual Gobierno no continuar impulsando la implementación de la denominada “Ley Uber”.

A través de la difusión de una editorial de El Mercurio, el exdirector de Metro S.A. advirtió que la normativa “genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo). Requiere varios e importantes cambios”.

De acuerdo con el texto periodístico que compartió, apresurar “la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, lo que podría causar serias molestias al público y reducir los ingresos de muchos conductores de aplicaciones de transporte a tiempo parcial”.

El análisis también sostiene que “la legislación fue impulsada en su momento por el lobby de taxistas, la mayoría de los cuales ha terminado afiliándose a empresas de aplicaciones por sus ventajas”.

En esa misma línea, se precisa que los principales afectados serían los conductores de tiempo parcial, ya que muchos no cuentan con licencia profesional o sus vehículos superan la antigüedad permitida. Según la editorial, en el caso de Uber, este grupo representa el 75% de los casi 250 mil conductores de la plataforma.

Si bien el Ministerio ha señalado que se introdujeron ajustes al reglamento —como separar el registro de choferes del de vehículos y permitir la movilidad entre regiones—, la editorial advierte que estas modificaciones “son cambios aparentemente positivos, pero que no parecen suficientes para evitar los efectos dañinos de esta ley”.