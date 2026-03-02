Manuel García anuncia cierre de la gira “Pánico” con dos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional

El cantautor ariqueño Manuel García anunció dos conciertos en formato sinfónico en la Gran Sala Sinfónica Nacional, que marcarán el cierre de la gira conmemorativa por los 20 años de su disco debut “Pánico”. Las presentaciones se realizarán los días jueves 3 y sábado 5 de septiembre, convirtiendo al trovador en el primer músico popular en confirmar un espectáculo en el recientemente inaugurado recinto de la Universidad de Chile. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketplus.

La gira aniversario de “Pánico” ha contemplado cerca de 70 conciertos en Chile y otros 13 países, consolidando el impacto de un álbum publicado en 2005 y considerado en diversas listas como uno de los más importantes de la música chilena del siglo XXI. El espectáculo incluye la interpretación íntegra de sus 13 canciones, entre ellas clásicos como “La danza de las libélulas”, “Hablar de ti”, “El viejo comunista” y “Tanto creo en ti”, además de la participación de músicos invitados.

Antes del cierre sinfónico, García continuará con una intensa agenda nacional. El próximo 15 de marzo se presentará en el Lollapalooza Chile 2026, en el Parque O’Higgins (Alternative Stage, 16:15 horas), acompañado por banda. Luego llevará el espectáculo a distintas ciudades del país, con fechas en el Teatro Camilo Henríquez de Santiago (1 de abril), el Teatro Regional del Maule de Talca (24 de abril), el Teatro del Lago de Frutillar (25 de abril), el Teatro Universidad de Concepción (26 de abril), el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua (16 de mayo), el Teatro Municipal de Viña del Mar (20 de mayo) y el Teatro Municipal de Antofagasta (6 de junio).

Para los conciertos de septiembre, el formato sumará un ensamble de músicos sinfónicos que reinterpretará parte de su repertorio junto al cantautor, en una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión. De este modo, Manuel García dará un cierre de carácter inédito y monumental a la gira que ha celebrado durante el último año el legado de “Pánico”, disco fundamental de su trayectoria.