Bombardean sede de la televisión pública iraní en Teherán

La sede de la Radiotelevisión Pública de Irán ha sido bombardeada este domingo en el marco de la ofensiva bélica lanzada por Israel y Estados Unidos contra las autoridades iraníes.

“Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas”, ha explicado una locutora de la propia cadena durante la retransmisión.

“En estos momentos parte de nuestra red de radiotelevisión opera con normalidad y nuestros socios técnicos están evaluando el posible daño”, ha añadido. Por el momento no hay información sobre daños personales ni sobre el alcance de los daños materiales.

También este domingo, los medios oficiales iraníes han denunciado un ataque contra el Hospital Gandhi de Teherán y han difundido imágenes del edificio en las que se pueden apreciar daños en la fachada y escombros junto al hospital. En otro vídeo se ve a personal del hospital trasladando incubadoras con bebés.