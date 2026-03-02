“Plan Marzo 2026”: refuerzo de buses, Metro y fiscalización ante retorno masivo a clases y trabajo

Con el inicio del mes de marzo y el progresivo retorno a clases y actividades laborales, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puso en marcha el “Plan Marzo 2026”, una estrategia integral que busca enfrentar el aumento sostenido de la movilidad en la Región Metropolitana y en las principales ciudades del país.

En el primer lunes del mes, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, explicó que la planificación se viene trabajando desde hace semanas para anticipar los distintos hitos que marcarán el denominado “Súper Marzo”, periodo en que se normalizan los flujos de desplazamiento tras las vacaciones de verano.

“La mayoría de los establecimientos educacionales inicia sus clases el miércoles 4 de marzo, mientras que en las semanas siguientes se incorporan los estudiantes universitarios y el resto de los trabajadores. Hacia fines de mes tendremos la ciudad completamente activada”, señaló la autoridad.

Para absorber el incremento en la demanda, el sistema Red Movilidad sumó más de 1.200 buses adicionales, alcanzando más de 5.800 máquinas operativas en horario punta en la capital. El objetivo es ofrecer mayor capacidad y reducir tiempos de espera en los recorridos con mayor carga de pasajeros.

En paralelo, Metro aumentó su frecuencia en más de un 14% para enfrentar los días de mayor flujo. Asimismo, el servicio ferroviario en Estación Central —con conexión a comunas del sector poniente— redujo sus intervalos en hora punta, pasando de ocho a seis minutos entre trenes.

Desde la cartera de Transporte recalcaron que estos ajustes se mantendrán de manera progresiva durante el mes, en la medida en que aumente la movilidad.

El plan contempla un despliegue especial de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), que realizará monitoreo permanente a través de cámaras y personal en terreno en los principales ejes viales.

Según detalló el subsecretario, en la Región Metropolitana se identificaron 15 puntos especialmente conflictivos debido a obras en ejecución, a los que se suman sectores históricamente congestionados en horarios punta.

Además, se reforzará la fiscalización del transporte escolar durante las primeras semanas de marzo, junto con controles a otros servicios clave para asegurar su correcto funcionamiento.

El “Plan Marzo 2026” no se limita a la capital. En Valparaíso se ajustará la operación del transporte público para responder al aumento de pasajeros, mientras que en la Región del Biobío se incrementarán las frecuencias del Biotren, buscando ofrecer una alternativa eficiente frente al uso del automóvil particular.

La autoridad insistió en que el exceso de vehículos privados es uno de los principales factores de congestión en marzo, por lo que llamó a preferir el transporte público y otros modos sustentables.

Por su parte, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó los avances estructurales del sistema en los últimos años. En ese sentido, subrayó que hace cuatro años operaban 779 buses eléctricos, cifra que hoy supera los 4.100, consolidando a Santiago como una de las ciudades con mayor flota eléctrica fuera de China.

Asimismo, recordó que el sistema incorporó nuevos medios de pago, sumando tarjetas de crédito, débito y prepago en Metro y servicios ferroviarios, además de la tradicional tarjeta Bip y el código QR. Estas alternativas buscan agilizar el acceso y facilitar la experiencia de viaje.

Las autoridades reiteraron el llamado a planificar los desplazamientos, informarse sobre desvíos u obras vigentes y revisar los canales oficiales ante posibles contingencias.

“El objetivo es que las personas puedan llegar a tiempo a sus destinos y que enfrentemos este mes de alta demanda con un sistema preparado y sin improvisaciones”, señalaron desde el ministerio.