Presidente Boric da inicio al Año Escolar 2026 desde Juan Fernández y destaca avances en educación pública

Con un llamado a fortalecer la educación pública y a consolidar los avances tras la pandemia, el Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la ceremonia oficial de inicio del Año Escolar 2026 desde el archipiélago de Juan Fernández, en el marco de la visita a las obras de reposición del Colegio Insular Robinson Crusoe.

En su intervención, el Mandatario vinculó el simbolismo de la reconstrucción del establecimiento con los avances del sistema escolar a nivel nacional, subrayando que el año académico comienza “con orgullo por lo realizado y con motivación por los desafíos que vienen”.

Boric destacó que, por dos años consecutivos, se registraron aumentos significativos en los puntajes del Simce, incluyendo resultados históricos en cuarto básico en lenguaje y matemática. “Justamente quienes más mejoraron sus puntajes en el Simce son los grupos socioeconómicos más bajos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que la inasistencia grave y crítica disminuyó cerca de 10 puntos desde 2022, mientras que en educación parvularia la asistencia aumentó un 16,5% en el mismo periodo. “Cada niño que está dentro del aula y no en la calle o que no es víctima de la delincuencia o del narcotráfico, es más futuro para Chile”, sostuvo en su discurso.

El Jefe del Estado también subrayó que la tasa de desvinculación educativa alcanzó su nivel más bajo desde que existe registro, lo que implica que 10 mil estudiantes más permanecieron en el sistema respecto del peak posterior a la pandemia.

En esa línea, defendió la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), asegurando que “están dando resultados” en aprendizajes y trayectorias educativas, y remarcó que los desafíos pendientes deben enfrentarse sobre la base de lo ya construido: “Acá no se trata de partir de nuevo, no se trata de partir de cero. Todo gobierno debe construir sobre las bases de lo que se ha construido antes”.

Cumplimiento de una deuda pendiente

La ceremonia se desarrolló en las obras del Colegio Insular Robinson Crusoe, único establecimiento educacional del archipiélago, que desde 2010 funciona en instalaciones provisorias tras la destrucción de su infraestructura original por el tsunami del 27 de febrero.

“Piensen que el tsunami fue el 2010 y estamos en el 2026. Hubo más de una generación entera de estudiantes que no tuvieron un colegio con las características necesarias”, señaló Boric. Así, añadió: “Cuando un político hace una promesa y no la cumple, se rompe la confianza. Hoy estamos acá cumpliendo esta promesa que hicimos el 2022”.

Actualmente, el diseño presenta un 90,8% de avance, mientras que la construcción alcanza un 13,3%, con movimientos de tierra prácticamente finalizados y progresos en obras preliminares. Se proyecta que el establecimiento esté operativo para el inicio del año escolar 2027.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recordó que al asumir la cartera recibió el mandato presidencial de fortalecer la educación pública y sacar adelante proyectos emblemáticos como Juan Fernández y Montepatria.

“Yo sabía lo tremendamente difícil que eran estos proyectos”, afirmó, destacando el esfuerzo administrativo para materializar la iniciativa. “Estamos en marzo de 2026 y es en esta etapa en la que se logró materializar. Se empieza a tomar forma”, dijo.

El secretario de Estado expresó su expectativa de que este sea el último año escolar en instalaciones modulares: “Espero que sea el último año en que las clases se hagan en contenedores, el último año en que los niños no puedan disfrutar plenamente sus recreos cuando llueve”.

Cataldo enfatizó el rol del Estado en territorios aislados: “Le entregamos dignidad a una comunidad educativa que existe en uno de los espacios más aislados del mundo. El Estado está presente con la educación pública donde sea que esté nuestra población”.