Sala Cuna Universal: oficialismo acusa falta de voluntad política y oposición niega que exista consenso técnico

A partir de un emplazamiento del Presidente Gabriel Boric, este lunes oficialismo y oposición protagonizaron una álgido debate público sobre el proyecto de Sala Cuna Universal, que el Gobierno, insiste, aún puede ser aprobado antes del cambio de mando.

En una ceremonia de inicio del año escolar celebrada en la Isla de Juan Fernández, el Mandatario llamó al Congreso a despachar la iniciativa esta misma semana, argumentando que ya existe “un acuerdo respecto a los aspectos técnicos”.

“Hoy día, la ministra (Segpres) Macarena Lobos va a presentar la última propuesta del Ejecutivo que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición y espero que esto se pueda finalmente avanzar. Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo Gobierno, si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga, no me interesa la foto”, aclaró el Jefe de Estado.

Más tarde, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que lo que estaría trabando el proyecto sería una falta de voluntad política. La secretaria de Estado puso como antecedente que durante febrero, la ministra Lobos trató de fijar un encuentro con la oposición para dialogar, pero que no hubo una respuesta positiva.

“La oposición fijó un canal de comunicación, el senador García, con quien además tuvo una reunión bilateral donde él mismo manifestó voluntad política de reunirse con el Ejecutivo. Sin embargo, el mismo senador le comentó que la oposición decidió no reunirse con el Ejecutivo para avanzar. Eso es una decisión netamente política, no técnica y totalmente incomprensible”, estimó Vallejo.

El emplazamiento del Gobierno para que se avance en el proyecto de Sala Cuna Universal, tuvo eco en los partidos oficialistas, que después de casi dos meses volvieron a reunirse en La Moneda para celebrar un Comité Político Ampliado. Las fuerzas progresistas no necesariamente dieron por superadas sus diferencias —suscitadas en enero, tras la resolución del caso de Gustavo Gatica— pero sí mostraron un respaldo contundente a la iniciativa.

Desde el Socialismo Democrático, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, recordó que no se trata de una discusión originada en la administración de Boric. “Ustedes recordarán que este es un proyecto que viene del presidente Piñera y que el Gobierno hizo bastantes cambios y que tiene además niveles de consenso bastante importantes con la oposición. Yo creo que con voluntad política esto se podría sacar, pero está difícil”, reconoció.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, apuntó directamente a la oposición, asegurando que “está trabando la pelota simplemente por ganar un gallito final, que no tiene su preocupación principal en las familias chilenas”.

“Yo espero que esta semana los parlamentarios noten la necesidad de poder avanzar en algo que ya tuvo una una conversación muy profunda, donde hay expertos de todos los tintes políticos diciendo que este es un proyecto que está maduro, que ha podido discutirse en profundidad”, observó.

Oposición demiente consenso técnico

Desde la oposición, se ha desmentido que realmente exista un consenso técnico que permita avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal. En conversación con La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que si bien “muchas” de las indicaciones al proyecto fueron consensuadas, “lo que a mí me tiene molesto es que el Gobierno ha tratado de instalar de que esto no ha avanzado por culpa de la oposición”.

“Es tan absurdo bloquear un proyecto como apurarlo de manera irresponsable”, opinó.

Por su parte, el senador gremialista y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, negó la entrega de una nueva propuesta técnica como la anunciada por Boric y criticó al Gobierno por la manera en que ha llevado la tramitación de la iniciativa.

“Presidente Boric: el país merece conocer la verdad del proyecto de Sala Cuna. Mientras usted insiste por redes sociales en que hay consenso, su Gobierno todavía no nos hace llegar la versión final con las indicaciones. Tuvieron cuatro años para trabajar en un proyecto prioritario para las mujeres y niñas de Chile, que asegurara la calidad en la educación inicial, pero no lo hicieron. Si este proyecto no se aprueba no será por falta de apoyo, sino por la conducción errática y tardía de su gobierno”, acusó.

No solo en la UDI hubo reproches, sino también desde el Partido Nacional Libertario (PNL). El diputado y presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, manifestó dudas sobre el impacto que podría tener en el empleo femenino.

El excandidato presidencial además cuestionó que se esté apurando su aprobación cuando solo faltan un par de días para el fin del Gobierno. En esa línea, subrayó que su sector no “trabaja así” y “quiere que este proyecto salga bien del Congreso”.