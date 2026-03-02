Squella (PRep) arremete contra postulación de Bachelet a la ONU: "Si fuera por mí, no sería la candidata”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se mostró en contra de la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas. A su juicio, la exmandataria “es una mala candidata” y le resultaría “muy difícil” desligarse de su gestión en Chile.

En declaraciones a Radio Agricultura, Squella centró sus reparos en el segundo gobierno de Bachelet, administración que vivió como parlamentario. Según el republicano, en ese período “se destruía la imagen del país desde el punto de vista de pasar de ser un destino de inversión”. El senador electo enfatizó que la reforma tributaria de entonces “dañó profundamente la credibilidad de Chile” y que, a su parecer, “se destruyó la educación pública, la educación superior, particularmente”.

Para Squella, la administración de Bachelet estuvo marcada por “un exceso de ideología”, un sello que, a su juicio, le impediría proyectar una imagen renovada en el organismo internacional.

Consultado sobre si la respaldaría, respondió: “Eso tendrán que verlo el resto de los países, pero si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”. Añadió que un giro en su postura solo sería posible “si planteara una agenda totalmente distinta, que me costaría imaginar porque se quedaría sin votos”.

El líder republicano también vinculó estas críticas con la inasistencia de Bachelet al cambio de mando del 11 de marzo. La expresidenta tiene previsto viajar a Nueva York para participar en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), organizada por el Club de Madrid. Squella interpretó la decisión como una señal de abandono: “Sabiendo que tenía que convencer, particularmente a los chilenos, de su candidatura, decide no estar. Me da la impresión de que desahuciaron esa candidatura hace bastante tiempo”.

En tanto, el presidente del Partido Republicano sostuvo que la postulación de Bachelet responde más a una jugada de alcance internacional que a una aspiración real. Según dijo, la exmandataria “simplemente estaba haciendo una estrategia política internacional de la mano con Brasil y México, que es, en parte, lo que nosotros veníamos denunciando”.