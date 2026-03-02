Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de marzo de 2026


Súper Lunes: marcha de pobladores cortó el tránsito en la Alameda

Integrantes del Movimiento Solidaridad Digna se congregaron en Los Héroes con dirección a las oficinas del Ministerio de Vivienda. Los manifestantes exigen la reposición de recursos para viviendas sociales.

Nacional

Este 2 de marzo, cuando se desarrolla el denominado, “Súper Lunes”, un grupo de entre mil y mil 500 personas pertenecientes al Movimiento Solidario Vida Digna, realizaron una marcha que cortó el tránsito en la Alameda.

Los manifestantes se reunieron en el sector de Los Héroes, con la idea de avanzar hasta las oficinas del Ministerio de Vivienda (Minvu), ubicado en la Alameda con Serrano.

El motivo era exigir la reposición de recursos para viviendas sociales, acusando que la Dirección de Presupuestos (Dipres) redujo de 40 mil a 19 mil 500 los subsidios DS49 aprobados dentro del Presupuesto 2026.

Desde el Minvu reconocieron que “en efecto, los subsidios actualmente autorizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) ascienden a 19.587 los que, al existir la posibilidad legal de aumentarlos gradualmente, podrían llegar a los 40 mil subsidios comprometidos con el Congreso para el DS49″.

Cerca de las ocho de la mañana, desde el Ministerio de Transporte, se informaron desvíos de tránsito producto de “grupo de personas que bloquea la vía”. 

“Tránsito de buses en Alameda al oriente es desviado en Av. España al sur. Se impide viraje de vehículos particulares en Av. Manuel Rodríguez al norte hacia Alameda al oriente”, indicaron a través de la red social X.

