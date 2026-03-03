Carmen Andrade en la antesala del 8M: "La situación se nos viene difícil, en eso no somos ingenuas"

Quedan pocos días para que se lleve a cabo una nueva conmemoración del 8 de marzo. Fecha que internacionalmente recuerda las luchas históricas de las mujeres por sus derechos laborales y políticos, en memoria de un grupo de obreras fallecidas en el incendio de una fábrica neoyorkina a comienzos del siglo XX.

Tragedia que ocurrió en un contexto que para la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, tiene varias similitudes con la época en curso. “Creo que el contexto actual nos toma en un momento parecido, en el sentido de que tenemos que prepararnos para un momento de mucha resistencia y lucha para defender lo que hemos logrado las mujeres y las diversidades en todos estos años, y también para seguir proyectándolo”, explicó la académica.

Sobre este último punto, afirmó que “lo peor que podría pasarnos es quedarnos en la trinchera defendiendo lo que tenemos. Porque si bien valoramos los avances, el año pasado se conmemoraron 30 años desde la realización de la conferencia de Beijing, que fue un gran encuentro mundial de mujeres donde se fijaron lineamientos y propuestas. Y lo saco a colación porque, justamente, fue un contexto en que nos juntamos muchas organizaciones a evaluar en qué estábamos. Y aunque todas reconocíamos que hay grandes avances, siempre decimos ‘sí, pero…'”.

A modo de ejemplo, Andrade señaló que “las mujeres se han incorporado a la educación masivamente. Hoy, en la mayoría de los países la matrícula es paritaria o incluso hay mayoría de mujeres. Sin embargo, se siguen concentrando en determinadas áreas, que son las más mal remuneradas en el mercado de trabajo. Y ese mismo ejercicio lo podemos hacer en distintos ámbitos”.

“Hay que defender lo logrado, que ha sido producto de muchas organizaciones, de políticas públicas, en fin. Pero también hay que estar siempre dando pasos hacia adelante. Porque estancarnos, para nosotras, es un retroceso“, agregó.

En ese contexto, y proyectando lo que serán los próximos cuatro años del ciclo político encabezado por el presidente electo José Antonio Kast, la académica reconoció estar al tanto de que “la situación se nos viene difícil. En eso no somos ingenuas. Hemos conocido las declaraciones y las posiciones durante estos años de las personas que van a asumir como autoridades nacionales. Por lo tanto, sabemos que el panorama se nos va a poner bien complicado”.

El desafío en el mundo universitario

Frente a ese escenario, Andrade también abordó el rol que deberán asumir las universidades. Esto, considerando que, a su juicio, las casas de estudio cumplen una función clave en la formación de ciudadanía. “Las universidades tienen un rol bien importante en la construcción de las relaciones sociales entre las personas. Porque tenemos la enorme capacidad, potencial y responsabilidad de que formamos no solo profesionales, sino personas”, sostuvo.

En esa línea, subrayó que la experiencia universitaria es determinante en la vida de miles de jóvenes. “La manera en que se enseña, los contenidos de lo que se enseña, las experiencias que los jóvenes viven en la universidad, son muy decisivas, muy marcadoras para su vida”, afirmó, destacando la responsabilidad institucional en la promoción de relaciones más igualitarias.

Respecto del trabajo que impulsa la Universidad de Chile, explicó que este se desarrolla en “dos esfuerzos paralelos”. Por un lado, “tratar de construir en la propia universidad un espacio más igualitario”, de modo que los principios de igualdad y respeto no queden solo en el discurso. “Esto que le decimos a la sociedad (…) hay que encarnarlo en la universidad”, enfatizó.

Por otro, relevó la incorporación de la perspectiva de género en la formación académica. “Tenemos que perseverar en un esfuerzo bien interesante que estamos haciendo y que es incorporar lo que se llama la perspectiva de género en el currículum, en los cursos”, indicó. Actualmente, detalló, existen “más de 100 cursos en materia de igualdad de género y de feminismo”, además de programas de formación docente en estas materias.

“En ese esfuerzo hay que persistir más que nunca. Porque de esa manera podemos generar (…) formación de ciudadanía crítica que no acepte que se nos impongan condiciones de vida que no son tolerables hoy”, agregó.

Andrade también destacó el impacto que este trabajo puede tener más allá del plantel. “Puede sonar un poquito pedante, pero efectivamente la Chile es referente para muchas universidades”, señaló, aludiendo al programa institucional “Genera Igualdad”, que implicó una revisión integral en áreas como investigación, docencia y relaciones laborales.

“Nos planteamos una revisión completa de la universidad (…) para en cada una de ellas decir: ¿cómo estamos aquí?, ¿cómo andamos por casa?”, explicó. Tras ese diagnóstico, se diseñó un plan para enfrentar las brechas detectadas, modelo que luego fue transferido a las 18 universidades estatales del país.

Consultada por los resultados de ese levantamiento, fue categórica: “La Chile es como Chile. La Chile es Chile”, expresó. En concreto, detalló que persisten brechas salariales, mayor presencia de académicos varones en los niveles jerárquicos superiores, concentración de estudiantes mujeres en áreas menos valoradas por el mercado y casos de violencia de género, mayoritariamente entre estudiantes.

No obstante, valoró la disposición institucional para enfrentar esos desafíos. “La universidad ha mirado sus datos, se ha puesto roja, es decir, no le ha esquivado el bulto a lo que ha visto y ha decidido intervenir. Esto no puede ser en la Universidad de Chile, y en eso estamos trabajando”, afirmó.

Finalmente, la directora adelantó que la conmemoración oficial del 8M en la casa de estudios se realizará el lunes a las 15:30 horas en la Facultad de Economía y Negocios. La jornada contará con un panel integrado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la diputada Emilia Schneider; y una académica y una dirigente estudiantil de la UNAM, además de una presentación artística de Pascuala Ilabaca y Fauna.

“Vamos a conversar sobre cuáles son los avances que tenemos, cuáles son los desafíos y cómo tenemos que plantearnos frente a este contexto adverso que se nos viene”, concluyó Andrade, reafirmando que, más que una fecha simbólica, el 8 de marzo es un espacio de reflexión y acción colectiva.