"Falta experiencia diplomática": excanciller Walker cuestiona capacidad del gobierno entrante para enfrentar la crisis internacional

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el excanciller Ignacio Walker (ex DC) se refirió al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y las repercusiones del conflicto en Medio Oriente en la política interna de Chile en medio del cambio de administración.

A juicio del también exparlamentario, el presidente electo José Antonio Kast “la tiene difícil en materia de política exterior”, por la definiciones inmediatas que tiene que tomar, como la postura sobre el conflicto en Irán, así como también la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaria General de la ONU y el proyecto Chile-China Express.

“Son (posturas) inmediatas, porque ya están sobre la mesa. Además, este sábado el presidente electo José Antonio Kast se reúne con Donald Trump en Florida y obviamente ahí va a haber definiciones, porque todos sabemos lo que significa esa alianza, ese club político conservador, ultraderechista, como queramos llamarlo, cuyo guaripola es Trump y al que adhiere claramente desde el punto de vista de la afinidad política e ideológica, José Antonio Kast”, observó.

Sobre las señales que se han dado en política internacional y el perfil de las autoridades del próximo gobierno en la materia, Walker, aseguró que: “Hay una clara opción por el tema económico, comercial, desde el punto de vista empresarial, personas que tienen un ganado prestigio en el sector privado. Francisco Pérez Mackenna viene de ahí, de un conglomerado muy internacionalizado como el grupo Luksic, que conoce bien cómo funciona la economía internacional”.

Para el exministro de Relaciones Exteriores, el problema no está en que Pérez Mackenna venga de ese mundo, sino que “es la falta de expertise en términos diplomáticos, de conocimiento del mundo de la política internacional”.

“Ahí está claro el arte de la política y de la diplomacia, como introducir matices en un tema complejo que evita este blanco y negro, como hacer que Chile, por ejemplo, no tenga que optar entre Estados Unidos y China, que sería fatal. Chile no puede optar entre Estados Unidos y China y ahí está el arte de la política”, detalló.

Además, apuntó al próximo ministro de Hacienda y afirmó que: “Jorge Quiroz, para ejemplificar que el tema importante no es el Estado, no son las políticas públicas, no son las instituciones, sino que es la inventiva, la visión, el emprendimiento, el sector privado, dice, ‘mire, ahí está el avellano europeo’ (…) Bueno, la mentalidad neoliberal cree en la autonomía de las fuerzas económicas y los mercados. Y yo creo en la primacía de la política y las instituciones”.

“Yo creo que hay una suerte de ingenuidad de mercado, más que la adhesión a una economía de mercado, en el grupo que está pensando dirigir la economía en los próximos años, que es propio de esta mentalidad neoliberal que impera tan fuertemente en la derecha chilena”, cuestionó.

Consultado respecto a si lo anterior representa un mal precedente para la política internacional, Walker respondió: “Claro, absolutamente, porque un gobierno que va a dirigir los destinos de la nación, tiene que conocer los códigos de la política, de la política externa y de la política interna, y en la política externa, los códigos de la diplomacia. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, frente a la guerra en Irán, el presidente electo José Antonio Kast, declara adhesión a la decisión tomada por el presidente Donald Trump. Eso obviamente prefigura lo que a lo mejor va a ser la deriva de la política exterior en términos de adherir, producto de una afinidad política ideológica, a este liderazgo que ejerce Donald Trump en el mundo en que estamos viviendo, que es la era Trump”.

“Y obviamente que la política internacional está muy marcada por la impronta de un Donald Trump que prometió terminar con la guerra después de la experiencia traumática de Irak, de Afganistán, y que lleva nueve operaciones militares en lo que va del año”, agregó.

En cuanto al ataque aéreo de Estados Unidos en Irán, el excanciller señaló: “Evidentemente uno tiene que tomar partido por el pueblo iraní, por la libertad, por la democracia. Eso es una cuestión de principios a nivel universal, pero ¿a costa de qué?, ¿a costa del derecho internacional? Primero, el derecho internacional no está para poner o sacar regímenes políticos, porque mucha gente piensa, ‘oye, usted habla del derecho internacional ¿y qué ha hecho el derecho internacional frente a un régimen como el de Irán?’”

“Entonces, lo que hay aquí en la era Trump es el fin del llamado orden liberal internacional de los últimos 70 años,que trató de avanzar hacia una sociedad con reglas, el llamado multilateralismo, la adhesión al derecho internacional, este aspecto normativo de la conducta de los Estados. Y en cambio, ¿hacia dónde nos encaminamos?, hacia una sociedad sin reglas“, subrayó Walker.

En esa línea, sostuvo que la guerra de Trump en Irán demuestra que “avanzamos hacia una sociedad sin reglas, no solo con desprecio por el derecho internacional, en el caso de Estados Unidos, con desprecio por el derecho constitucional interno, porque la atribución de ir o no a una guerra es del Congreso de los Estados Unidos”.

En relación a la preparación estatal de Chile para enfrentar este tipo de escenarios internacionales, el excanciller destacó las fortalezas institucionales del país. Sin embargo, cuestionó las debilidades políticas que existen. Lo anterior, en el marco de las dificultades para alcanzar consensos en la actualidad.

“El nivel de la política interna es lamentable. Yo estuve 16 años en el Parlamento, como diputado, como senador. Yo nunca vi lo que estamos viendo hoy día. Nunca”, enfatizó.

Si bien Walker afirmó que no quiere “idealizar el pasado”, manifestó que “lo que estamos viendo hoy día yo nunca lo vi, esta política de trincheras, de dimes y diretes, de pequeñas escaramuzas, realmente es lamentable y eso también, desgraciadamente, toca la política exterior”.