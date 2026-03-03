Fin del traspaso de mando: Vallejo insta a Kast a retomar diálogo antes del 11 de marzo

En respuesta al anuncio del presidente electo, José Antonio Kast, de dar por finalizado el proceso de traspaso de mando, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, le pidió al futuro mandatario no empañar las tradiciones republicanas.

Tras la fallida reunión entre el Presidente Gabriel Boric y Kast, que se vio interrumpida por diferencias sobre la manera en que se manejó la información sobre el controversial proyecto del cable submarino con China, el jefe de Estado electo decidió suspender las reuniones bilaterales que restaban antes del cambio de mando del 11 de marzo.

Sin embargo, Kast también reconoció la versión de La Moneda, referida a que el pasado 18 de febrero mantuvo una conversación con Boric en la que se le mencionó el tema del cable chino y las amenazas de Estados Unidos sobre sanciones a nuestro país.

En ese contexto, la ministra Vallejo valoró “que el presidente electo haya reconocido que el Presidente Gabriel Boric dijo la verdad, que efectivamente hubo una comunicación el 18 de febrero donde el presidente en ejercicio le comunica y le informa al presidente electo de la necesidad de conversar presencialmente sobre los detalles de las implicancias del proyecto del cable chino”.

La secretaria de Estado además hizo eco de las palabras del Presidente Boric, respecto a que el Gobierno sigue dispuesto a colaborar con la administración entrante. “Seguiremos teniendo, hasta el último día de nuestro mandato, total disposición de continuar en el respeto de la tradición republicana, de un traspaso limpio, transparente y ordenado, como además ha sido la tónica de las más de 130, casi 140 reuniones bilaterales que hemos sostenido hasta la fecha”, detalló.

A juicio de Vallejo, “cuidar el carácter republicano de las reuniones bilaterales de traspaso administrativo, es cuidar también a Chile, porque es importante para nuestro país que haya continuidad de Estado, tener la certeza de que independientemente de las diferencias políticas o los impases, va a haber un resguardo de las políticas públicas”.

En esa línea, la ministra vocera hizo un llamado, “a que tanto el presidente electo como todo su equipo, vuelvan a poder tener disposición de diálogo, que se dejen en esta actitud de empañar una tradición republicana que tenemos que cuidar y que por lo tanto, estemos todos a la altura del cargo”.

“Se viene, en pocos días más, el cambio de mando propiamente tal y nuestro Gobierno espera que esta instancia sea una instancia respetuosa, sin tensiones, republicana, donde prime por sobre todas las cosas la democracia de nuestro país”, agregó.

Vallejo además fue consultada sobre el impacto práctico del quiebre en las relaciones entre administración entrante y saliente, teniendo en cuenta las pretensiones del Gobierno de avanzar en proyectos clave como la Sala Cuna Universal, el FES y la reforma al sistema político.

Al respecto, la vocera manifestó que espera “que haya un cambio de actitud, justamente por el bien del país, porque no solamente los chilenos y chilenas esperan que haya un traspaso administrativo que garantice la continuidad del funcionamiento del Estado de manera adecuada, sino que también podamos sacar adelante proyectos que están han sido largamente esperados, que son necesidades sociales muy urgentes como el proyecto de Sala Cuna”.

Por otra parte, en relación a las acusaciones de Kast, que apuntan una falta de fiabilidad en los datos entregados por el Gobierno en el proceso de bilaterales, la secretaria de Estado señaló que no se expresaron tales dudas en las reuniones.

“Si hubiesen habido tan malas reuniones bilaterales, no hubiéramos tenido las declaraciones tan positivas después de cada reunión por parte de las autoridades o las futuras autoridades. Si hubiesen sido tan malas esas reuniones y ese traspaso de información, ¿para qué traer a todos los ministros que trajo el día de hoy al Palacio de la Moneda a tener una reunión de alto nivel? ¿Para qué se programan todas estas reuniones?”, cuestionó.

La vocera de La Moneda sostuvo que no les parece “muy consistente afirmar aquello” y les tomó por sorpresa esa “actitud ahora”.