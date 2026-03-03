Irán cierra el estrecho de Ormuz y agrava las relaciones con China

La guerra en Medio Oriente amenaza un escenario clave para la producción y exportación de hidrocarburos. El estrecho de Ormuz, cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial, está ahora cerrado de facto al tráfico, anunció la Guardia Revolucionaria. Las principales compañías marítimas han suspendido sus travesías ante la explosión del valor de las primas de seguro.

Las consecuencias económicas de este bloqueo ya se han vivido en los cierres de bolsa y en el precio del crudo y, en caso de alargarse en el tiempo, podría acarrear graves consecuencias para los principales exportadores para los países del Golfo, Asia y Europa. RFI conversó con Philippe Ferreira, responsable de economía y estrategia de Keppler Cheuvreux.

—RFI: ¿Qué consecuencias inmediatas ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz en la economía global?

Por el momento se han visto más afectados los mercados bursátiles de los países importadores de Europa y Asia. Las bolsas han reflejado la situación de incertidumbre y por eso se han caído. Sin embargo, no se han caído de forma tan pronunciada, ya que la probabilidad del escenario más negativo parece poco posible.

Dentro de las materias primas, subió el petróleo, debido al efecto negativo sobre la oferta; así como el oro, que es un activo de estabilidad que subió ayer de forma significativa y finalmente el dólar también se ha apreciado. Podemos deducir que hay un movimiento por parte de los inversores de salir de los mercados emergentes de Asia y volver un poco a Estados Unidos. Una reacción bastante normal teniendo en cuenta la incertidumbre. Pero esta es una situación muy normal en cuanto a riesgo geopolítico y que podríamos comparar con 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

—RFI: ¿Qué tipo de reacción podemos esperar por parte de los países dependientes de estas exportaciones?

Corea, Japón, India serían potencialmente grandes economías de la región asiática que se verían significativamente afectados por esta situación. China es bastante dependiente porque, aunque sus importaciones estén algo diversificadas, todos los hidrocarburos provenientes de Medio Oriente son muy significativos para China.

También hay que ver que el hecho de que China sea un país potencialmente afectado limita un poco la capacidad de Irán a imponer o a bloquear completamente el estrecho de Ormuz. China es un país un poco más cercano que Europa o Estados Unidos, que ahora son claramente enemigos. China tiene poder de negociación y capacidad para restablecer un poco una situación normal e influir en la resolución del conflicto.

—RFI: ¿Cómo afecta esta situación a las relaciones diplomáticas entre Irán los países del Golfo?

Les puede afectar en la medida en que ya no pueden exportar sus materias primas, ya que no tendrían ingresos de divisas. Pero ahora no es una problemática muy grave para ellos porque tienen muchas reservas. Sin embargo, puede producirse un choque económico significativo tanto en los países exportadores como en los países importadores.

Hay que resaltar el hecho que nadie tiene interés en que se cierre el estrecho de Ormuz. O sea, China, de hecho, está presionando Irán para que deje circular las materias primas. Irán está bastante aislado porque no hay una coalición de países árabes que le apoyen. Teherán está aislada y esta es su única estrategia de defensa, pero digamos que es una tarea bastante complicada que puede funcionar durante unos pocos días.