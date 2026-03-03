Kast pone fin al traspaso de mando: "No confiamos en la información que se nos está entregando"

El presidente electo, José Antonio Kast, anunció el fin del proceso de traspaso de mando con el gobierno saliente, luego del fallido encuentro que sostuvo esta mañana con el Mandatario Gabriel Boric. La decisión, según explicó, responde a la desconfianza en la información que ha recibido desde el Ejecutivo.

“Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando“, declaró Kast, quien dio un punto de prensa acompañado de varios de sus futuros ministros desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

El líder republicano detalló que el controversial cable submarino chino fue mencionado por primera vez por Boric durante una conversación telefónica el 18 de febrero. Según su relato, el diálogo comenzó abordando temas de niñez, pero luego el Mandatario incluyó otras materias como empadronamientos, la consulta de paz en La Araucanía y finalmente el proyecto de conectividad.

“Yo en la misma conversación, como ya es una conversación que ha pasado a ser pública, le manifiesto mi preocupación por algunos temas adicionales que no han salido todavía a la palestra sobre la grave situación fiscal que afecta a nuestro país”, sostuvo Kast. Agregó que también planteó inquietudes sobre los “amarres” de funcionarios públicos, el proceso de reconstrucción y los dichos de algunos ministros.

Sobre el origen del encuentro fallido, Kast precisó que el Presidente Boric le solicitó una reunión personal, a la cual accedió con condiciones. “Le hago la distinción y le señalo: ‘Presidente, yo no tengo ningún problema, usted sabe en qué nos reunamos, pero eso tiene que ser una reunión corta, porque los temas que usted enuncia son de bastante más envergadura de lo que quizás usted pueda resolver o yo pueda tener el conocimiento acabado'”, relató.

Así, el futuro jefe de Estado propuso que las personas a cargo de cada una de las áreas que se abordarían en la cita estuvieran presentes, pero el encuentro terminó por sellar el quiebre en la comunicación entre ambos equipos.

Contra respuesta de Boric

Una vez que Kast pusiera fin a las conversaciones entre la administración saliente y entrante, el Presidente Boric declaró a través de X que el país “merece que sus autoridades estén a la altura”.

“Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos“, escribió en la red social.

Asimismo, sostuvo que: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario. Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”.