La ilusión de las cuatro semanas: la respuesta iraní que complica los planes de Washington y Tel Aviv

La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, hoy revela con mayor claridad un objetivo político mucho más ambicioso, el cambio de régimen en Teherán. Tanto la administración de Donald Trump como el gobierno de Benjamín Netanyahu han dejado entrever, con distintos niveles de explicitud, que la eliminación del liderazgo iraní no es un efecto colateral de la guerra, sino parte central de su diseño estratégico.

Desde las primeras horas de la ofensiva conjunta, los bombardeos no se concentraron únicamente en instalaciones nucleares o bases militares convencionales, sino en posiciones donde se encontraban figuras clave del régimen. El asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, constituyó uno de los golpes más profundos al sistema político iraní desde la Revolución Islámica de 1979. El propio Trump afirmó que 48 líderes iraníes fueron eliminados en un solo movimiento, proyectando la imagen de una operación quirúrgica, rápida y decisiva.

Pero lo que hemos visto en los días posteriores demuestra que la lógica detrás de esta ofensiva no es simplemente castigar o disuadir, sino provocar un vacío de poder. Esta misma mañana, la Fuerza Aérea israelí atacó infraestructuras estratégicas en Teherán y también en Qom, donde fue alcanzado el edificio de la Asamblea de Expertos que reunía a 88 altos clérigos del régimen, aunque según medios iraníes, el edificio había sido evacuado antes del ataque que se dio justo cuando se desarrollaba la elección del nuevo líder supremo.

La estrategia que subyace en estos ataques es una lógica de “decapitación y vacío”, eliminar la cúspide del sistema, paralizar la toma de decisiones, debilitar el brazo represivo y generar condiciones para que el colapso se produzca desde dentro. Trump ha ido más allá al dirigirse directamente al pueblo iraní, invitándolo a “recuperar su país” y prometiendo apoyo económico y el levantamiento de sanciones si emerge un liderazgo civil afín a Occidente.

Netanyahu, por su parte, ha insistido en que Israel no está en guerra con el pueblo iraní, sino con el régimen, intentando instalar la idea de que se trata de una intervención que abre la puerta a una transición interna.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra un escenario mucho más complejo y menos lineal. Teherán ha estado bajo bombardeo intenso, se ha llamado a evacuar sectores estratégicos de la capital, y el ánimo predominante entre millones de iraníes no parece ser el de la insurrección, sino el miedo frente a la guerra. Tres días después de la muerte del líder supremo no se ha producido un levantamiento masivo contra el régimen; por el contrario, se han registrado manifestaciones de sus seguidores tanto dentro de Irán como en distintos países con fuerte presencia chiíta.

En Irak, Pakistán y Bahréin se han producido protestas frente a embajadas estadounidenses que han derivado en enfrentamientos armados y víctimas fatales. Esto introduce un elemento particularmente peligroso, el conflicto deja de ser estrictamente entre Irán y el eje israel-estadounidense, sino que comienza a adquirir una dimensión sectaria y regional. La posibilidad de reactivar tensiones latentes entre comunidades chiítas y sunitas, especialmente en países con equilibrios internos frágiles como Irak o Bahréin, eleva el riesgo de una expansión multifocal del conflicto.

Aquí emerge una de las preguntas centrales de esta guerra, incluso si el régimen se debilita severamente, ¿quién lo reemplaza? Washington baraja distintas vías.

La primera es la del exilio, con Reza Pahlaví intensificando su actividad política desde Estados Unidos y declarándose dispuesto a liderar una transición democrática. La segunda contempla una transición ordenada encabezada por sectores reformistas dentro del propio sistema iraní, siempre y cuando renuncien al programa nuclear y al apoyo a milicias regionales. La tercera opción apunta a presionar al consejo provisional que asumió tras la muerte del líder supremo para negociar su propia disolución a cambio de garantías e inmunidad.