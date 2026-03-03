Máxima tensión entre Boric y Kast: presidente electo se retiró de reunión en La Moneda

En un quiebre total terminó la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda, a raíz de las tensiones por el controvertido proyecto de cable submarino, financiado con capitales chinos. Pese a que se tenían proyectadas varias bilaterales entre los ministros entrantes y salientes de diversas carteras, el encuentro sólo duró 25 minutos.

Tras una breve conversación, el Presidente Boric bajó de su oficina hacia el Patio de Los Naranjos y anunció el retiro anticipado de Kast, luego de que se hicieran evidentes las diferencias entre ambos respecto a cómo se manejó la información sobre el cable chino.

“El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda“, partió Boric.

El Jefe de Estado relató que: “El día miércoles 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación de la comisión de verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename, que requiere una continuidad, puesto que esta comisión extendió el plazo de funcionamiento. En segundo lugar, la situación en la macrozona sur y la continuidad que tenían que tener las propuestas de la comisión de paz y entendimiento”.

“En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen“, detalló el Mandatario.

Según Boric, le expuso lo siguiente al presidente electo: “Se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante”.

“Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente, insistentemente, con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, afirmó.

Asimismo, el Jefe de Estado recalcó que “acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad”.

“Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran“, expuso Boric.

Para el Presidente en funcionar, “acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto, como Gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece”.

“Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto, es que van a haber acusaciones, de mentiras, de falta de información, yo les digo todo eso es falso“, enfatizó.

“Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo, hasta el 11 de marzo, de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable y seguiremos trabajando en esa línea”, concluyó.