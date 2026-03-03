MC Piri y Semillah Skillz, emblemas del rap criollo: "Chile es uno de los países más raperos de Sudamérica"

El nuevo proyecto de MC Piri y Semillah Skillz ya es una realidad. Bajo el nombre de Estéreo Fam, los músicos se encuentran presentando su disco debut “Sorprais”, un trabajo que retoma la clásica mezcla de hip hop y reggae que ha marcado su trayectoria, y que será estrenado en un show acústico y para todo público este 5 de marzo en la Sala Master de Radio Universidad de Chile.
Ambos artistas, conocidos por su paso por Movimiento Original, explican que la idea nació casi por accidente. MC Piri cuenta que todo comenzó tras reencontrarse en la celebración de los 18 años de la banda en el Movistar Arena. “Con Semillah quedamos con la onda de ‘oye, estamos prendidos’. Volví a España —país donde reside hace ya tres años— y seguimos compartiendo música, hasta que un día nos percatamos de que estábamos compartiendo música sin concretar nada. Así que nos dijimos ‘provemos, veamos cómo va’. Probamos una, después otra, y ya vimos que había mucha conexión musical, que nos conocemos hace más de 20 años y nunca habíamos trabajado juntos”, relató el músico.
El proceso —dicen— fue tan natural como un freestyle. “Pero nos ha dado buenos resultados. Y creo que nos ha resultado paso a paso. Hemos trabajado harto”, comentó Semillah Skillz sobre una colaboración que, aunque tardía, llegó en el momento preciso.
Así, el disco debut del dúo comenzó a gestarse formalmente en diciembre de 2023. Piri viajó entre Chile y España para cerrar la masterización y grabar videoclips, mientras los singles se liberaban progresivamente. “El primero salió el 25 de septiembre, que fue ‘Amor, amor’. Ese rompió el hielo. Y de ahí, cada tres semanas fuimos sacando una canción hasta que llegamos al disco. Y ahora a esta locura hermosa de tener un show acústico. Nos preguntamos ‘¿por qué no?’ Y aquí estamos”, explicó sobre el show, que también será transmitido por el 102.5 FM y la señal online de la radio.
Ese “¿por qué no?” derivó en la principal novedad de esta etapa: su primer concierto en formato completamente acústico. “Es el primero del disco, pero además en esta versión acústica. Nunca hemos hecho un acústico. Hemos tenido presentaciones en formato hip hop, con sound system, con pistas, pero como instrumental acústica esto es lo primero”, detalló Piri.
El tránsito desde los samples al formato en vivo se dio de manera orgánica, en parte gracias al productor del álbum. “Khali Polo es un joven de El Tabo, talentosísimo. La música que hace cae muy bien para llevarla a lo acústico. Ocupa mucha guitarrita, bajo, piano, no tanto synth ni tanto sample. Entonces fue fácil llevarlo a ese formato”, afirmaron los artistas, destacando además el trabajo colaborativo con el equipo que asumió la dirección musical del show.
Cabe destacar que “Sorprais” incluye dos colaboraciones: una con Movimiento Original en el tema “Ghetto” y otra con el español Morodo en “Hip Hop Revolution”, reforzando el puente entre el reggae y el rap que caracteriza al dúo.
Con más de dos décadas de trayectoria, ambos raperos igualmente reflexionaron sobre el presente del género en Chile. “Yo creo que el rap nunca va a morir. Siempre van a haber representantes y Chile es uno de los países más raperos de Sudamérica. Levantas una piedra y sale un loco rapeando increíble. Y que nosotros hayamos contribuido un poco en el crecimiento de lo que es el hip hop, es bonito igual”, sostuvo Semillah.
Para MC Piri, el origen social del movimiento explica parte de su fuerza: “El rap es denuncia. Partió así desde el Bronx, por temas políticos y sociales. En los 80 fue perfecto lo que sucedía en el país para que surgieran grupos como Panteras Negras. Se empezó a construir una comunidad en Estación Mapocho, y ahí empezaba una industria muy pequeñita que fue creciendo. Partió de lo social”.
Sin embargo, reconocen que aún existe una brecha entre la vitalidad del rap chileno y su presencia en grandes escenarios. “Hoy se fijan mucho en los números de redes sociales, en las reproducciones de Spotify, y eso pasa a ser una carta de presentación que juega un poco en contra. Podrían poner en la mesa la idea de escuchar un proyecto sin saber cuántos seguidores tiene, velo en vivo, probarlo. Podría ser más así, pero no”, planteó Piri. Aun así, valoran el respaldo de la distribuidora Altafonte, que apostó por el proyecto desde cero.
Sobre el futuro, son optimistas. “Hay un semillero de artistas que van encajando en distintas áreas. Andy Portavoz, por ejemplo, lleva la voz cantante de lo social. Movimiento Original va a celebrar veinte años, ahora viene un estadio. No hay un grupo de rap que haya hecho eso. Nosotros estamos adaptando una forma súper distinta, haciendo canciones más personales. Entonces hay un abanico de artistas de líneas musicales súper amplias. Creo que lo que pase en Chile no va a afectar al rap. Hay muchos tipos de artistas distintos para todo”, concluye MC Piri.
El estreno acústico de “Sorprais” marcará así un nuevo capítulo para Estéreo Fam: una apuesta íntima, colaborativa y familiar que busca demostrar que el hip hop chileno sigue en expansión, con historia, presente y futuro.