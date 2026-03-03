Reforma al sistema político: Gobierno presentó indicación para salvar a partidos

El Gobierno ingresó este lunes una indicación transitoria al proyecto de reforma al sistema político para entregar una alternativa a los partidos que arriesgan su disolución, luego de la resolución adoptada por el Servicio Electoral (Servel).

El asunto fue revisado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, instancia a la que asistió la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos.

Tras la sesión, el presidente de la instancia legislativa, diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), declaró que “después de una Comisión en la que se llegaron a varios acuerdos y que se llevó a cabo desde febrero una mesa de trabajo en la que participaron todos los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, pero además presidentes de partidos políticos, llegamos a que se va a dar discusión inmediata este martes hasta total despacho”.

La medida se da tras la determinación del Servel de disolver 13 colectividades, una vez finalizado el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas de 2025 por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La indicación del Ejecutivo plantea que los partidos afectados puedan fusionarse con otros partidos vigentes -no entre sí- para cumplir con lo establecido en los artículos 56 N°2 y 57 de la Ley N° 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que fija exigencias mínimas de votación o representación parlamentaria para mantener la existencia legal.

Respecto a la iniciativa del Gobierno, Oyarzo indicó que se trata de “un proyecto de ley que busca primero poner mayores trabas a la formación de partidos políticos, pero se baja a un 3%”.

Además, indicó que “el Gobierno presenta una indicación transitoria que busca la fusión de partidos políticos que tengan representación parlamentaria pero que están en disolución -porque no lograron los cuatro parlamentarios o el 5%- con partidos políticos vigentes y que cumplen una de cada alternativa”.

Finalmente, la reforma al Sistema Político será votada hasta su total despacho este martes en la Comisión de Gobierno Interior, instancia clave para definir el futuro de la iniciativa.