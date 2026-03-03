Sala Cuna: senador Sanhueza (UDI) cuestiona que Gobierno aún no presente las indicaciones comprometidas

El Gobierno presentaría mañana sus indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, en la Comisión de Educación del Senado. Cuando, prácticamente, ya no queda tiempo para realizar trámites legislativos en esta administración.

Serían modificaciones que apuntan a las obligaciones de los empleadores, clarifican el uso de los recursos del Fondo de Sala Cuna en el sector público, establecen mayor gradualidad en la incorporación del derecho y detallan la implementación progresiva de las cotizaciones junto con su informe financiero.

De todas formas, ya no hay margen para el Gobierno, porque el proyecto quedó fuera de la tabla del Senado, que sesiona por última vez este miércoles. No obstante, la tabla está sujeta a cambios.

En concreto, para la sesión de mañana en la Comisión de Educación ni siquiera está definido que se voten las indicaciones o el proyecto, e incluso una vez supera esta instancia debe pasar a la de Hacienda. Es en este escenario que el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), comentó a Radio y Diario Universidad de Chile, que el mismo Gobierno había comprometido que las indicaciones llegarían ayer lunes, lo que no se ha hecho efectivo.

“Sala Cuna es prioridad para Chile, pero mientras el Gobierno no presente las indicaciones para mejorar el proyecto, difícilmente se llegará a un acuerdo en el actual periodo legislativo. Es una iniciativa en la que debemos compatibilizar el derecho de los niños, el aumento en el empleo femenino y la viabilidad de las pequeñas empresas para sostener este nuevo costo laboral”, cuestionó el parlamentario.

Sobre qué cambios, a su juicio, deben realizarse en el proyecto para llegar a un acuerdo, mencionó que: “Es importante quitar toda referencia al empleador en la ley, porque es un derecho de los niños y no de los padres. También para garantizar que efectivamente tendremos la oferta de salas cunas necesaria, es importante que se permita el copago de manera de tener efectiva libertad de elegir por parte de los padres. Debemos ser extremadamente cuidadosos de manera de no precarizar las salas cunas que hoy funcionan con un alto estándar”.

“El Gobierno tiene la última palabra, esperamos que después de años perdidos en esta materia, por fin podamos conocer una propuesta para salas cuna a la altura de lo que el país necesita”, concluyó el senador Sanhueza.

Este proyecto elimina el requisito de contar con 20 mujeres trabajadoras para acceder a la sala cuna e incluye a padres, madres, y cuidadores legales e independientes. El Ejecutivo indicó que “permite igualar los costos de contratación entre hombres y mujeres, avanzar en mayor equidad entre empresas, con efectos positivos en el empleo femenino”.

Está en su primer trámite, o sea, aunque avanzara desde el Senado, quedaría todavía todo el segundo trámite, por lo tanto, que Sala Cuna salga de esta legislatura no se ve posible.

La senadora Yasna Provoste, de la (DC) también de la Comisión de Educación, cuestionó a través de Radio y Diario Universidad del Chile, el debate de las indicaciones. “Llama profundamente la atención que se hable de presentar indicaciones al proyecto cuando, hasta ahora, no se ha abierto ningún plazo para ello en la comisión”, dijo.

“He visto que el Presidente ha declarado públicamente que existe un acuerdo, uno esperaría que eso se traduzca en un proceso transparente, con todos los actores debidamente informados, pero eso no ha ocurrido. No conocemos las indicaciones, no sabemos quiénes participaron de esas conversaciones, y nos enteramos por la prensa, eso no es legislar en serio”, agregó.

La parlamentaria indicó que lo anterior es “gobernar en opacidad, con la lógica de ‘cocinas’ donde algunos están invitados y la mayoría del Parlamento queda fuera. Y eso le hace mal a una reforma que merece un debate amplio”.