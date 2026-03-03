Tras fallida reunión: Elizalde respalda a Boric y califica retiro anticipado de Kast como una "mala señal"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reafirmó los dichos del Presidente Gabriel Boric, tras la fallida reunión que sostuvo en La Moneda con José Antonio Kast.

El encuentro —que incluía varias bilaterales entre ministros entrantes y salientes y duraría hasta por lo menos las 10 de la mañana— fue suspendido de manera anticipada por diferencias entre Boric y Kast, sobre cómo se manejó la información respecto al polémico proyecto de cable submarino financiado con capitales chinos.

Tras la salida de Kast del palacio presidencial y las sucesivas declaraciones del Presidente Boric, el ministro Elizalde lamentó que no se pudiera continuar la reunión y calificó el retiro del presidente electo, como una “mala señal, respecto al diálogo que requiere nuestro país, en una democracia a la cual todos debemos contribuir”.

Además, Elizalde hizo un recuento de los hechos que ocurrieron esta mañana. De acuerdo al secretario de Estado, “antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el Presidente Boric y el presidente (electo) Kast y en esa reunión, de acuerdo con lo que informaron ambos posteriormente, el presidente Kast le pidió al Presidente Boric que se retractara respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino”.

Luego de aquello, el Mandatario le habría recordado a Kast, “que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el Presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de los temas hacía relación con el cable chino, informándole que esta es una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara”.

El ministro del Interior remarcó que la conversación entre Boric y Kast tuvo lugar dos días antes de que se hicieran efectivas las sanciones de Estados Unidos (el día 20 de febrero) y detalló que una vez terminada la reunión de este martes en La Moneda, Kast reconoció, frente a los ministros y ministras presentes, la existencia de ese diálogo previo.

“El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esta llamada el Presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino, por la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el Presidente no podía retractarse de un hecho que había acontecido y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión de retirarse de la reunión”, relató.

Elizalde afirmó que desde el Gobierno “siempre no la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles, pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy, había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Así, en una serie de detalles que se cuentan a veces en la prensa, que no corresponden a la realidad”, comentó.

De todas maneras, el ministro indicó, al igual que el Presidente Boric, que el Gobierno sigue dispuesto a dialogar “para que el traspaso de mando sea ejemplar”.

“Por eso, lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios, es que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Queremos reiterar nuestro compromiso por la verdad, que es fundamental para la democracia y en segundo lugar, por el diálogo democrático”, sostuvo.