Triple homicidio de carabineros en Cañete: tribunal declara culpables a los hermanos Antihuen

Tras seis semanas de juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el veredicto por el homicidio de tres funcionarios de Carabineros ocurrido en abril de 2024 en la provincia de Arauco, Región del Biobío, declarando culpables a los acusados por su participación en la emboscada que terminó con los uniformados fallecidos al interior de su vehículo institucional.

La instancia resolvió condenar a los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi como autores materiales del crimen, mientras que Nicolás Rivas Paillao fue declarado autor colaborador. El tribunal detalló que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público permitieron reconstruir la dinámica del ataque y el rol de cada uno de los involucrados.

En la lectura de la resolución, el juez Marcos Pincheira sostuvo que “con la prueba rendida en juicio, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, se ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y la participación culpable de los acusados”.

De acuerdo con lo expuesto, los hechos se registraron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los funcionarios de la Cuarta Comisaría de Los Álamos, Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, fueron emboscados mientras realizaban labores propias de su servicio.

En ese sentido, el Ministerio Público señaló que “la prueba rendida en juicio, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, permite tener por acreditada la forma en que ocurrieron los hechos”, en referencia a la reconstrucción del ataque y la intervención de los acusados.

En la resolución se estableció que, tras los disparos, el vehículo policial fue incendiado con los carabineros en su interior. Pincheira afirmó que “la prueba testimonial, pericial y documental resultó coherente, concordante y suficiente para sustentar una decisión condenatoria”, enfatizando que los medios de prueba fueron valorados en su conjunto y no de manera aislada.

El juez también se refirió a la participación de cada acusado, diferenciando entre autores ejecutores y colaborador. Los hermanos Antihuen fueron condenados por homicidio calificado reiterado de carabinero en razón de su cargo, además del delito de robo con violencia. A esto se suman condenas por incendio y tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante la lectura, el tribunal precisó que la calificación jurídica corresponde a homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo, atendido el contexto en que se produjo el ataque. “Se trata de hechos de especial gravedad, atendida la calidad de las víctimas y las circunstancias en que ocurrieron”, se expuso en la resolución.

En la audiencia se contempló la presentación de prueba testimonial, pericial, documental y material, incluyendo informes balísticos, peritajes de incendios y declaraciones de testigos.

El tribunal absolvió a los acusados por el cargo de traslado de restos humanos con infracción a normas sanitarias. No obstante, Yefferson Antihuen recibió condenas por otros delitos cometidos en 2023 en Contulmo, entre ellos robo con intimidación, porte y tenencia ilegal de arma de fuego, homicidio simple frustrado y receptación de vehículo motorizado.

Por su parte, Tomás Antihuen también fue condenado por daños calificados y atentado contra la autoridad por hechos ocurridos en Cañete en julio de 2020. Debido la gravedad de los ilícitos, la Fiscalía solicitó que los cuatro imputados sean condenados a presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cumplimiento efectivo antes de cualquier beneficio carcelario.

Con el veredicto ya comunicado, la sala fijó audiencia para la lectura de sentencia el próximo 26 de marzo a las 15 horas, instancia en la que se determinarán las penas que deberán cumplir los condenados por el triple homicidio.