Boric llama a Kast a retomar reuniones bilaterales: “Chile no está para peleas chicas”

En el día posterior del quiebre de las relaciones entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración entrante de José Antonio Kast, el Mandatario en ejercicio se mostró disponible a retomar el proceso de traspaso de mando.

Las diferencias se produjeron por el manejo de información respecto al proyecto de cable submarino financiado con capitales chinos. Boric ha insistido en que informó al nuevo Gobierno sobre el cable chino y las amenazas de Estados Unidos, mientras que Kast, ha apuntado a que solo se le “enunció” el tema antes de que se conociera públicamente.

Producto del conflicto, el mandatario electo se retiró anticipadamente de una reunión en La Moneda, para luego dar por finalizado el traspaso de mando y con ello, las reuniones bilaterales entre gobierno entrante y saliente.

Por su parte, el Presidente Boric recalcó este miércoles que Chile “no está para peleas chicas”. En una actividad realizada en la ciudad de Punta Arenas, el Jefe de Estado afirmó que “los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile”, dijo.

“Como Presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi Gobierno, de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Porque más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de, incluso, la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción de que tenemos que honrar”, expresó.

Pese al llamado de Boric, hasta el momento, la respuesta de la Oficina del Presidente Electo no ha sido positiva. Este medio día, la vocera de Kast, Mara Sedini, insistió que al nuevo gobierno no se le entregó la información suficiente sobre el cable chino. Asimismo, manifestó que “el diálogo sigue abierto con el Gobierno actual”, pero que no se retomarán las bilaterales.