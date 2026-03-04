Cómo la guerra en Medio Oriente está reconfigurando Europa: la tormenta perfecta que desafía a la UE

Europa enfrenta esta crisis fragmentada

Francia, Alemania y el Reino Unido han respaldado políticamente la ofensiva bajo el argumento de frenar el programa nuclear iraní y proteger intereses estratégicos. Han permitido apoyo logístico y uso de instalaciones militares, aunque con distintos niveles de compromiso. Sin embargo, este respaldo no es uniforme ni está libre de tensiones internas.

Alemania encarna la ambigüedad. El canciller Friedrich Merz apoyó abiertamente las acciones militares en su reunión en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero su gobierno se mueve con cautela jurídica y política, evita enmarcar la intervención como plenamente legítima bajo el derecho internacional.

Sin embargo, sectores de la oposición cuestiona la legalidad de la ofensiva y el país mantiene una prioridad clara, la seguridad interna, ante el temor de represalias o atentados. Alemania sigue siendo una potencia económica reticente a aventuras militares abiertas, especialmente en un contexto donde su crecimiento ya venía debilitado.

Francia adoptó una postura más decidida. Tras ataques con drones iraníes contra instalaciones vinculadas a su presencia en Emiratos Árabes Unidos, París desplegó el portaaviones Charles de Gaulle, aviones Rafale y sistemas antiaéreos en la región.

El presidente francés, Emmanuel Macron, busca proteger rutas marítimas y aliados regionales, pero también consolidar liderazgo europeo. Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea tras el Brexit, y ese hecho adquiere un peso estratégico determinante.

En este afán de proyectar liderazgo y poder, Macron, en una escena llena de simbolismo de guerra, anunció el aumento de las ojivas nucleares y de dejar de publicar la cifra exacta del arsenal. “Querer la libertad es hacer que te teman”, expresó el mandatario galo.

Más relevante aún es la propuesta de otorgar a la disuasión nuclear francesa una dimensión europea, varios países han aceptado participar en una estrategia de “disuasión avanzada”, aunque la decisión final sobre el uso del arma nuclear seguiría siendo exclusivamente francesa. En un contexto de creciente incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con la seguridad europea, París ofrece un paraguas propio, pero al hacerlo, también acumula poder relativo frente a sus socios y el realismo nos enseña que al final, ese poder se impone a cualquier declaración de buenas intenciones.

El problema es que este liderazgo externo contrasta con una fragilidad interna creciente, Francia arrastra una alta deuda pública, tensiones sociales por recortes presupuestarios y una polarización política que debilita al gobierno. El aumento del gasto militar en medio de medidas de austeridad genera críticas y podría amplificar la inestabilidad y cohesión social si la crisis energética se profundiza.

En el otro extremo del debate europeo se sitúa España, el gobierno de Pedro Sánchez calificó la intervención como injustificada y se negó a que las bases de Rota y Morón fueran utilizadas para la operación.

La reacción de Estados Unidos fue inmediata, con amenazas de embargo y acusaciones de ser un “polizón” en la OTAN por parte del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el gobierno español habrían “escuchado alto y claro el mensaje de Trump” y ahora estarían colaborando, sin embargo, fuentes desde España contradicen las afirmaciones de Washington.

No obstante, la operación no es formalmente una misión de la Alianza Atlántica, sino una coalición ad hoc liderada por Estados Unidos e Israel. España argumenta que ejercer soberanía ante una guerra sin aval del Consejo de Seguridad no constituye incumplimiento alguno. Este choque diplomático revela una tensión más profunda, hasta qué punto los aliados europeos deben respaldar decisiones estratégicas tomadas unilateralmente por Washington. La amenaza de sanciones comerciales, aunque compleja de implementar, añade presión a un escenario económico ya frágil.

Pero el frente que podría desestabilizar aún más a Europa es el ucraniano. Con la atención internacional desplazándose hacia Medio Oriente, Ucrania corre el riesgo de quedar relegada en términos políticos, financieros y militares, Rusia observa esta distracción con interés estratégico.

Si el apoyo occidental se fragmenta o se ralentiza por prioridades presupuestarias, Moscú podría intensificar operaciones en el este y sur de Ucrania, buscando avances territoriales antes de que Europa reorganice su enfoque.

Un debilitamiento del respaldo europeo tendría efectos inmediatos en el campo de batalla, Ucrania depende en gran medida de asistencia militar, inteligencia y financiamiento occidental. Si parte de esos recursos se redirigen hacia el nuevo conflicto, la capacidad defensiva ucraniana podría resentirse. Esto no solo alteraría el equilibrio militar, sino que también enviaría una señal de vulnerabilidad estratégica a otros actores internacionales.

Además, una escalada rusa en paralelo a la crisis en Medio Oriente obligaría a Europa a enfrentar una presión simultánea en dos frentes. La seguridad del flanco oriental de la OTAN volvería a ser prioritaria, exigiendo mayores compromisos presupuestarios en defensa en un momento de estrechez fiscal.

En el Reino Unido, la situación añade otra capa de complejidad, tras un ataque con dron a la base de la Royal Air Force en Chipre, Londres reforzó su presencia defensiva, pero evitó involucrarse plenamente en bombardeos directos.

El gobierno enfrenta presiones internas y tensiones con Estados Unidos, con una economía que también sufre por el encarecimiento energético y una posición fiscal ajustada, el margen de maniobra del primer ministro británico, Keir Starmer es limitado, Trump lo ha criticado públicamente, señalando que él no es Churchill y tachándolo de “poco cooperativo” por haber dudado inicialmente en permitir el uso de bases británicas.

Cierre del estrecho Ormuz tensiona las economías europeas y de todo el mundo

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial, se ha convertido en un punto crítico. La sola posibilidad de interrupciones elevó el precio del gas en hasta un 40% en solo tres días en Europa, mientras que el Brent petróleo subió hasta los 84 dólares, pero de mantenerse la situación las proyecciones hablan de precios de hasta 120 a 150 dólares en los próximos días.

Pero hoy su cierre es un hecho consumado y ataques, incluso hundimientos de buques ya se han registrado, lo que podría profundizar aún más la crisis.

Europa aún no ha terminado de consolidar su independencia energética tras la ruptura con el gas ruso, las reservas se encuentran en niveles razonables, pero un conflicto prolongado podría tensionar el mercado de cara al próximo invierno. El encarecimiento energético se traduce rápidamente en inflación, erosionando el poder adquisitivo y alimentando el malestar social.

El Banco Central Europeo enfrenta un dilema clásico, si mantiene una política monetaria laxa para sostener el crecimiento, corre el riesgo de permitir que la inflación se consolide. Si sube tipos para contener precios, puede empujar a economías ya debilitadas hacia la recesión técnica. Alemania, motor industrial del continente, muestra señales de estancamiento; Italia y Francia lidian con deuda elevada; y las economías más pequeñas son particularmente vulnerables a shocks externos.

A esto se suma la disrupción logística global, la guerra obliga a modificar rutas comerciales, incrementando costos de flete y tiempos de entrega. Sectores estratégicos como la industria automotriz, la química y la tecnológica enfrentan posibles retrasos en suministros críticos, las bolsas europeas reaccionan con volatilidad y los inversionistas buscan activos refugio.

Una prolongación de la guerra en Ucrania, combinada con precios energéticos elevados por la crisis en Medio Oriente, podría consolidar un escenario de estanflación, bajo crecimiento con alta inflación.

La guerra ha puesto de relieve la fragilidad estructural del proyecto europeo. No se trata solo de elegir entre alinearse o no con Washington, ni de decidir cuántas ojivas nucleares debe tener Francia. Se trata de si Europa puede sostener dos frentes de inestabilidad sin fracturarse internamente. El desenlace dependerá de su capacidad para coordinar respuestas económicas, mantener cohesión política y evitar que la distracción estratégica abra la puerta a nuevas desestabilizaciones en Ucrania y más allá.