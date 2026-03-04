Coordinadora Feminista 8M convoca a movilización en el Día la Mujer para "enfrentar" el siguiente "ciclo político"

La Coordinadora Feminista 8 de Marzo realizó una instalación en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile para relevar hitos del movimiento feminista en el país. A través de esta acción la organización realizó un llamado a la movilización para el Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo.

Vesna Madariaga, vocera de la Coordinadora, explicó que el hito es itinerante y que tiene como fin “dar cuenta de la historia de movilización, de lucha por nuestros derechos y de organización del movimiento feminista y de mujeres en Chile, a través de la pedagogía feminista”.

El trasfondo de esta instancia, es realizar “un llamado de cara a la convocatoria central de la huelga general feminista y marcha del día domingo 8 de marzo, que parte desde Plaza Dignidad, Plaza Italia y que se da en un contexto de asunción de un nuevo gobierno, en este caso de José Antonio Kast, de ultraderecha”.

“Venimos a decir que vamos a hacer muchas en la movilización del día domingo para enfrentar el ciclo político que se nos viene y dar cara a la agenda antimujeres y antiderechos que pretende imponer el nuevo gobierno”, agregó Madariaga.