Coordinadora Feminista 8M convoca a movilización en el Día la Mujer para "enfrentar" el siguiente "ciclo político"

Con un hito para dar cuenta de la historia de la movilización feminista, la organización hizo un llamado para el próximo domingo 8 de marzo. "Venimos a decir que vamos a hacer muchas en la movilización", indicaron.

8M

La Coordinadora Feminista 8 de Marzo realizó una instalación en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile para relevar hitos del movimiento feminista en el país. A través de esta acción la organización realizó un llamado a la movilización para el Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo. 

Vesna Madariaga, vocera de la Coordinadora, explicó que el hito es itinerante y que tiene como fin “dar cuenta de la historia de movilización, de lucha por nuestros derechos y de organización del movimiento feminista y de mujeres en Chile, a través de la pedagogía feminista”. 

El trasfondo de esta instancia, es realizar “un llamado de cara a la convocatoria central de la huelga general feminista y marcha del día domingo 8 de marzo, que parte desde Plaza Dignidad, Plaza Italia y que se da en un contexto de asunción de un nuevo gobierno, en este caso de José Antonio Kast, de ultraderecha”. 

“Venimos a decir que vamos a hacer muchas en la movilización del día domingo para enfrentar el ciclo político que se nos viene y dar cara a la agenda antimujeres y antiderechos que pretende imponer el nuevo gobierno”, agregó Madariaga. 

