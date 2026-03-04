El agua que usa la IA es chilena: vecinos de Quilicura alegan "falta de responsabilidad" de data centers

Un hombre que arregla bicicletas, una mujer que maneja cientos de recetas de cocina, una enfermera, un profesor de filosofía y una actriz. Esos son algunos de los expertos que se reunieron bajo la iniciativa “Quili.AI”: una experiencia en que durante un día, vecinos y vecinas de Quilicura se congregaron para responder preguntas de todo tipo, emulando a plataformas de inteligencia artificial como Chat GPT.

Lorena Antimán, encargada de comunicaciones de Corporación Ngen, la organización que impulsó el proyecto, cuenta que llegaron más de 25 mil preguntas de diversos lugares del mundo y que las consultas iban desde preguntar cuál es la comida típica de Quilicura —los vecinos respondieron que la chicha—, pasando por pedir dibujos hechos a mano de mascotas, hasta dudas más existenciales.

“Preguntaban cómo se puede ser feliz en este mundo, preguntas que nos daban a entender la soledad en la que están las personas. De verdad que mucha gente solo buscaba hablar, no sentirse solos y agradecieron el momento de compañía”, comentó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

La coordinadora de Quili.AI aclaró que la iniciativa no fue organizada para ir en contra de la inteligencia artificial, sino que la idea era generar conciencia sobre su efecto hídrico.

Chat GPT o Gemini funcionan apoyadas de algo concreto: data centers donde están los servidores que almacenan, procesan y distribuyen enormes volúmenes de datos. Dichos centros, de alto consumo energético, requieren de sistemas de enfriamiento, que en el caso de los centros más antiguos, funcionan con agua.

Pese a que algunas personas tienen una idea sobre el efecto hídrico del uso de la inteligencia artificial, algo que no es tan conocido es que afecta directamente a nuestro territorio. En Chile, hay 33 data centers operativos, 34 en desarrollo, y Quilicura en particular tiene una de las mayores concentraciones de data centers en Latinoamérica.

En total, hay seis centros de datos aprobados para funcionar en la comuna, los cuales pertenecen a las empresas Ascenty, Sonda, Cirio, Google y Microsoft.

Lorena Antimán recalcó que Quili.AI fue una invitación para que “todo el mundo entienda que el uso de la inteligencia artificial trae una huella hídrica”. “Una pregunta puede consumir entre 0,5 a 2 litros de agua y uno se imagina esa nube, lo ve como en el imaginario, pero esas nubes están acá, en Quilicura”, apuntó.

El data center de Google

Rodrigo Vallejos es un activista ambiental de Quilicura que lleva varios años estudiando los data centers. En diálogo con nuestro medio, explicó que estas instalaciones tienen un impacto importante en el consumo de recursos energéticos e hídricos y que en el caso de la comuna del norte de Santiago, lo más preocupante es un data center de Google.

De acuerdo a Vallejos, ese centro de datos —que opera en Quilicura desde 2015 y fue el primero que instaló Google en Sudamérica— “tiene registrado un derecho a aprovechamiento de agua desde las napas subterráneas, que alimentan el humedal de Quilicura, de 50 litros por segundo”, detalló.

Según el activista, el data center de Google ha ido afectando “de forma progresiva el humedal de Quilicura”, más allá de que “no es el único responsable, porque también hay una cantidad de empresas alrededor que extraen y consumen de forma intensiva el agua”.

Vallejos agregó que lo particular del data center de Google es que tiene un sistema de enfriamiento en base a agua, en contraste con otros que se instalaron posteriormente, y que utilizan elementos diferentes, como líquidos refrigerantes o aire.

“En el caso del data center de Google, funciona a través de un sistema de enfriamiento que utiliza agua y aparte, tampoco es un sistema donde se recircula el agua. Es evidente que el agua, luego de utilizarla para el enfriamiento, es evaporada”, comentó.

De acuerdo a datos entregados por el propio Google, el 2024 su centro de datos utilizó un total de 458 millones de litros de agua, similar a lo que consume anualmente un campo de golf de grandes dimensiones.

El gigante tecnológico además informó a Radio y Diario Universidad de Chile sobre tres proyectos de restauración y eficiencia hídrica en la cuenca del Río Maipo: el proyecto humedales en la Cordillera de Los Andes, uno de riego de precisión en la cuenca del Río Maipo, y otro de recuperación de agua y eficiencia de riego en Curacaví. Pero en Quilicura no existen este tipo de iniciativas.

El año 2019, como una medida mitigación, Google instaló mil 500 árboles nativos en un terreno municipal ubicado frente al Cementerio Municipal. Esto, con la idea de compensar las emisiones contaminantes generadas durante la construcción del data center. Sin embargo, lo que denuncian los vecinos de Quilicura, es que el bosque de Google está seco y que ni siquiera pueden acceder a él.

“En la actualidad no tiene mantención alguna. El sistema de riego se encuentra en mal estado, los senderos se encuentran en mal estado, las entradas también y nadie lo aprovecha para poder ir a visitarlo”, señaló Rodrigo Vallejos.

Google además cuenta con un Programa de Impacto Comunitario, que según la empresa, “ha invertido en Quilicura para transformar realidades: desde el empoderamiento digital de mujeres emprendedoras, hasta la generación de espacios públicos y la promoción de carreras STEM”.

No obstante, la crítica de fondo de los vecinos persiste, pues no ven una compensación concreta o que los datos centers traigan algún beneficio directo a la comunidad. Lorena Antimán, de la Corporación Ngen, observó que “Quilicura es una comuna que a pesar de tener seis data center no tiene un sistema de internet de calidad”.

“No tenemos WiFi gratuito, por ejemplo. Yo soy docente de colegio público y en los jardines y los colegios no hay laboratorios y no hay un excelente internet. Los data centers tampoco generan trabajo para la comuna. Solamente se extrae, pero aquí no hay ninguna responsabilidad con el territorio, de ninguno de los seis data center”, acusó.

La regulación estatal

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric puso especial atención al desarrollo de los centros de datos e incluso lanzó un Plan Nacional de Data Centers, con la idea de promover su instalación en nuestro país. Otro objetivo era que el crecimiento fuera descentralizado y sustentable, pero no todos están convencidos de que se haya logrado eso.

A juicio de Rodrigo Vallejos, “el Plan Nacional de Data Centers no plantea medidas claras para mitigar sus efectos, sino que todo depende de una mesa de conversación, donde está involucrada Asociación de Data Centers, y tampoco se imponen o se entregan lineamientos de cómo se deben construir los data centers”, estimó.

A nivel local, es poco lo que pueden hacer las autoridades comunales. El representante del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quilicura, Paolo Alzerreca, explicó que el dar luz verde a los data centers depende del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pero algo que sí puede hacer el municipio es levantar observaciones sobre los proyectos.

Alzarreca afirmó que la alcaldía de Paulina Bobadilla (Independiente-Frente Amplio) está especialmente atenta a que se respete la normativa ambiental y que además, los proyectos sean presentados con transparencia a la comunidad.

“Nosotros como Municipalidad entendemos que estos proyectos son importantes para el país, para impulsar el desarrollo tecnológico, pero sin embargo, creemos que este progreso tiene que ir de la mano con el cuidado del medio ambiente y del bienestar de las vecinas y vecinos”, indicó.

De todas maneras, Alzerreca aseguró que desde el municipio no hay una convicción de que el data center de Google esté afectando el humedal de Quilicura, tal como señalan organizaciones locales.

“Creemos que es importante que exista un estudio de cuenca hidrográfica que permita entender que los proyectos, que en general que están extrayendo agua de las napas subterráneas, están generando algún deterioro. Nos preocupa, obviamente, que se esté extrayendo agua, pero no podríamos a ciencia cierta aclarar que estos data center están generando efectivamente un impacto sobre nuestros humedales”, insistió.

Actualmente, la Municipalidad de Quilicura está llevando a cabo un proceso de actualización de su Plan Regulador Comunal, un documento que define, entre otras cosas, el uso que se le da a los suelos de la comuna. Lorena Antimán espera que el tema de los data centers pueda ser parte de ese debate, ya que a su juicio, es importante que “estos vecinos también saquen su basura en bolsa”.

“Nosotros no nos vamos a ir y los data center tampoco. La solución es que también cuiden el agua. Aquí todos cohabitamos, todos queremos lo mismo. Esa es la invitación que nosotros también queremos hacer”, sostuvo la representante de la Corporación Ngen.

En esa misma línea, Rodrigo Vallejos reconoció que los data centers llegaron para quedarse y que “son pilares fundamentales de la era digital”. Sin embargo, también enfatizó en que no pueden crecer de manera desordenada, “ultramente concentrados en un territorio” o “construyéndose en base a sistemas de enfriamiento que solamente utilizan agua”.

“Es vital que la gente, que todos estemos preocupados de cómo se van a desarrollar en el futuro y también exigirle a estas empresas que son la punta de lanza de la tecnología a nivel mundial, que si van a crecer, que sea de la forma más sustentable posible”.