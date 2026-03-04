Fonasa inaugura nueva sucursal en Providencia: supera los 17 millones de afiliados en Chile

Con un récord histórico de afiliación y en medio de una transformación del sistema de aseguramiento en salud, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inauguró su nueva sucursal en Providencia. La actividad fue encabezada por su director, Camilo Cid, junto al alcalde Jaime Bellolio, y estuvo centrada en la expansión de cobertura del seguro público, que a enero de 2026 alcanza a 17 millones 170 mil personas en todo el país.

“Para nosotros es un día muy importante. Volver a Providencia, después de 10 años, es muy relevante”, afirmó Cid al iniciar la ceremonia, subrayando que la apertura ocurre en un contexto de fuerte crecimiento institucional.

El director informó que “Fonasa en los últimos años ha inscrito a cerca de 2 millones de personas”, alcanzando actualmente a 17,1 millones de beneficiarios, lo que equivale al 85% de la población nacional. En esa línea, añadió que existen regiones donde la cobertura supera el 95%, mientras que en la Región Metropolitana el 75% de los habitantes pertenece al seguro público.

Red pública y convenios privados

La autoridad enfatizó que Providencia cuenta con una red de alta complejidad, encabezada por el Hospital del Salvador —que proyecta iniciar su marcha blanca este año en su nuevo edificio— además del Hospital del Tórax y el Instituto de Neurocirugía, todos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

A ello se suman múltiples prestadores privados en convenio bajo la Modalidad de Libre Elección, como Clínica Santa María y Clínica INDISA, además de centros ambulatorios y redes especializadas.

Cid recordó que desde hace tres años rige el Copago Cero en la modalidad institucional, lo que permite a los beneficiarios atenderse en la red pública sin costo en prestaciones cubiertas. Asimismo, destacó programas especiales para resolver problemas críticos, como camas UCI, diálisis, derivaciones GES con retraso y la aplicación de la Ley de Urgencias.

“Se recibe a todo el mundo, no se discrimina ni por sexo, ni por edad, ni por ingreso, ni por nacionalidad. Todos están invitados a ser parte de Fonasa y poder atenderse en esta red amplia de beneficios”, subrayó.

Impacto de la crisis de isapres y cambio de perfil

Consultado por el crecimiento de afiliados, el director explicó que responde a factores combinados. Recordó que hacia fines de 2022 se produjeron fallos de la Corte Suprema que impactaron al sistema privado de aseguramiento, generando un flujo sostenido de traspasos desde las isapres hacia Fonasa, con un peak en 2023 y 2024, tendencia que continuó durante 2025.

“Es una causa combinada: tiene que ver con la crisis del sistema privado de aseguramiento, pero también con un mejoramiento de la calidad y de las posibilidades de acceso de las personas a través de Fonasa”, afirmó.

Según detalló, más de la mitad de los cerca de 2 millones de nuevos afiliados corresponde a personas que eligen voluntariamente el seguro público al ingresar al mercado laboral. “Las personas que ingresan tienen mayores ingresos que los que ya están, son personas que trabajan y que demandan principalmente la modalidad de libre elección”, explicó, destacando que esto marca un cambio respecto de años anteriores, cuando predominaban migraciones por pérdida de cobertura en el sistema privado.

Mayor presupuesto y reducción de listas de espera

Cid también abordó la presión asistencial y las listas de espera. Indicó que el financiamiento presupuestario de Fonasa ha aumentado cerca de un 30% en los últimos años, recursos que se han destinado principalmente a hospitales públicos para resolver intervenciones pendientes y cumplir garantías GES.

“Nos permite mantener un cumplimiento cercano al 99%”, sostuvo, precisando que el volumen total de prestaciones hace que incluso pequeños incumplimientos sean visibles en términos absolutos.

Entre las medidas recientes destacó el Sistema de Atención Priorizada (SAP), que permite derivar cirugías de endoprótesis de cadera y rodilla con presupuesto definido. En modalidad de libre elección, explicó, una operación que antes podía costar hasta $7 millones puede reducirse a un copago cercano al 10%, alrededor de $700 mil.

“Es muy relevante en el acceso y en el ataque a la lista de espera”, señaló.

Cobertura complementaria en proceso

Respecto de la modalidad de cobertura complementaria, Cid aseguró que el proceso de implementación continúa y que actualmente se desarrolla la etapa de adjudicación directa de los oferentes.

“Esta modalidad no ha fracasado. Nos encontramos en pleno desarrollo del trato directo”, afirmó, agregando que se trata de una política establecida por ley y que su ejecución seguirá bajo el principio de continuidad institucional.

“Se trata del Estado. Lo más importante es que la ley se aprobó y tiene que ejecutarse, y nosotros dejaremos la ejecución lo más avanzada posible”, concluyó.