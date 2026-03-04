Gonzalo Müller por quiebre entre Boric y Kast: Ambos tienen un estilo "agresivo" que “usa la polarización”

El analista político, Gonzalo Müller, sostuvo que teniendo en cuenta el espíritu con el que se estaba llevando el cambio de mando, “desde la perspectiva ciudadana es algo difícil entender” el quiebre en las relaciones entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD) recordó, en todo caso, que Kast y Boric, “están en las antípodas políticas” y que ambos tienen un estilo que calificó como “agresivo” y que “usa la polarización”.

“Ambos son expresión de grupos que han irrumpido en el sistema político a partir de una crisis que está muy fuerte, a partir de un estilo bastante agresivo, de una propuesta nueva, novedosa y con un estilo que usa la polarización. Nuestro sistema político se ha ido fragmentando y polarizando y ellos son dos proyectos políticos exitosos bajo esas circunstancias. Por eso, quizás ayer, más allá de la incomodidad de los ciudadanos, a ninguno de los dos los vimos muy incómodos”, comentó.

Cable con China, el detonante del conflicto

Müller además se refirió al detonante del conflicto entre el mandatario entrante y saliente: el proyecto de cable submarino financiado con capitales chinos. A su juicio, el Gobierno “ha contado la verdad a medias” frente a este caso y no ha logrado mantener “buenas relaciones” tanto con Estados Unidos como con China, a diferencia de otras administraciones.

“A partir, diría yo, de la segunda mitad de la administración de Gabriel Boric, cuando entra el presidente Trump a dirigir Estados Unidos, inmediatamente el Presidente toma distancia y se transforma en un adversario político del presidente Trump. Así lo hemos visto permanentemente. Tenga o no tenga que ver con Chile, los pronunciamientos del Presidente no son respecto de los hechos, sino sobre la persona del presidente Trump”, indicó.

En esa líne, el especialista agregó: “Entonces, yo creo que para el gobierno entrante, así lo han dicho desde la campaña y los hechos lo han ido confirmando incluso antes de asumir el gobierno, es que José Antonio Kast asumió la obligación de recomponer las relaciones con países como Estados Unidos, como Israel y otros”.

El analista aseguró que al Presidente Boric, “le ha costado mucho separar su propia posición política de lo que es la política de Estado”. En contraste, destacó el viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos, para el encuentro convocado por Donald Trump: Shield of America.

Para Müller, “esta visita del presidente electo a Estados Unidos y en paralelo, la visita de una delegación del Partido Republicano al Partido Comunista Chino, son dos señales del futuro gobierno de querer mantener un equilibrio en sus relaciones. La diplomacia, el soft power y las visitas de este tipo cumplen un rol”.