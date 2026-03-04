Irán reporta 10 buques atacados en el estrecho de Ormuz: lo declaró "en guerra"

Un buque mercante fue alcanzado por un proyectil cuando transitaba en aguas del estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de la localidad emiratí de Fujairah, después de que las autoridades de Irán aseguraran haber atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que la embarcación fue “alcanzada por un proyectil desconocido”, causando daños “en el blindaje de acero”, si bien no se registraron incendios ni entradas de agua y “toda la tripulación se encuentra a salvo”.

El incidente, que tuvo lugar “a siete millas náuticas al este de Fujairah“, esto es, a casi 13 kilómetros de la citada localidad, está siendo investigado por las autoridades, según agregó.

“Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO“, añadió el organismo británico, que no dio más información sobre el buque afectado.

Poco antes, el UKMTO informó de una “fuerte explosión” registrada en las proximidades de otro buque, ubicado en aguas de Omán, a unos 250 kilómetros al este de su capital, Mascate, si bien no se registraron daños materiales ni personales.

Estos incidentes se produjeron en medio de la escalada regional a raíz de los ataques del pasado sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con bombardeos contra el país hebreo así como contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.

En este sentido, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que más de diez petroleros fueron alcanzados por proyectiles lanzados desde Teherán, dando lugar a incendios, tras haber “ignorado las reiteradas advertencias de la Armada” iraní sobre eventuales ataques a todo buque que cruce el estrecho de Ormuz.

Así lo dijo el suboficial político de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Akbarzadeh, en declaraciones a la agencia de noticias iraní Fars News Agency, en las que recordó que este paso “se encuentra en estado de guerra de principio a fin”.