Kast ocupa dos de las 12 "balas de plata": nombró a los directores del SII y la DT

El presidente electo, José Antonio Kast, definió los nombres que ocuparán la dirección de Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección del Trabajo (DT).

Según consignó La Tercera, el gobierno entrante nombró a Jorge Trujillo, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, para dirigir el SII. Fue director de Grandes Contribuyentes y subdirector de Fiscalización entre marzo de 2006 y diciembre de 2008.

Trujillo fue gerente de Impuestos del Grupo Telefónica y ha sido consultor en administración tributaria para organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En tanto, como coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda el gobierno electo nombró a Sebastián Vallebona. En su trayectoria se ha especializado en asesorías tributarias y corporativas. Actualmente es abogado de Pereira, Covarrubias y Montes.

Para la DT se confirmó el nombre de David Oddó, abogado experto en derecho del Trabajo y Seguridad Social, quien tuvo un paso por la Dirección del Trabajo durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Oddó fue primero jefe de Asesores del director Mauricio Peñaloza y luego jefe del departamento jurídico y fiscal hasta marzo del 2020. Ese año dejó el organismo fiscalizador al mismo tiempo que Mauricio Peñaloza. En abril comenzó a trabajar en Peñaloza Consultores, donde mantiene hasta ahora.

Kast para nominarlos ocupó dos de las “12 balas de plata” que permite la ley para el nombramiento en el Estado, que es una de las facultades que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) le entrega a la administración entrante para designar ese número de jefes de servicios en los primeros tres meses de asumido su mandato.

A los nombres de Trujillo y Oddó se sumó el de Frank Sauerbaum, quien asumirá la dirección del Servicio Nacional de Migraciones. De esta manera, la próxima administración ya ha ocupado tres de los 12 cargos que le permite la ley.