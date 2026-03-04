Ley de incendios forestales pasa a comisión mixta: parlamentarios alegan medidas "expropiatorias"

El proyecto que regula la prevención y mitigación de incendios forestales no logró despacharse a ley en esta administración, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados lo enviara a Comisión Mixta. Se rechazaron dos artículos en su tercer trámite, lo que no permitió su avance.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, aseguró que se realizaron todos los esfuerzos “para que este proyecto viera la luz durante nuestro Gobierno. Sin embargo, los parlamentarios han decidido revisar algunas cuestiones y cambios que el proceso generó en el proyecto de ley”. Por lo anterior, llamó a que se continúe con el trámite del proyecto en el futuro.

“La Cámara de Diputados ha rechazado solo dos artículos del proyecto, bajo la insistencia de que exigir a los privados medidas preventivas en sus predios es expropiatorio, en lugar de reconocer algo tan evidente como la función social de la propiedad (…) espero exista la voluntad de seguir adelante con esta tramitación tan necesaria para Chile y territorios rurales”, cuestionó, además, la titular de Agricultura.

La iniciativa tiene por objetivo perfeccionar instrumentos preventivos, fortalecer la gestión del riesgo, ordenar el uso del territorio y establecer obligaciones claras para todos los actores involucrados. Uno de los ejes centrales de la iniciativa es regular de manera más estricta las zonas de interfaz urbano-forestal, donde se concentra la mayor parte de los siniestros y el impacto social es más severo.

Incorpora también herramientas de planificación territorial, exigencias de manejo de combustible, medidas de autoprotección y mayores atribuciones para la fiscalización.